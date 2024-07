Pogačar se je zabaval, a ni dobil šampanjca

V nadaljevanju preberite:

Spektakel za gledalce, trpljenje za kolesarje, takšne so najbolj epske preizkušnje, med katere se je gotovo zapisala 9. etapa Toura. Dobre štiri ure brezkompromisnega dirkanja po gričih in makadamskih cestah Šampanje je bilo napeto kot najboljša srhljivka. Tadej Pogačar (UAE) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) sta napadala, Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in Jonas Vingegaard pa sta se branila po najboljših močeh in se z izdatno pomočjo moštvenih kolegov tudi ubranila.