Pogačar in Roglič živčno na makadam, Mohorič na vse ali nič

Nosilec rumene majice Tadej Pogačar (UAE) je dal vedeti, da bi na Touru precej raje vsak dan dirkal v gorah, kjer bi se boril z Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike), Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe) in Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step). Za favorite za končno zmago so ravninske etape namreč najbolj stresne, medtem ko se šprinterji prerivajo za dnevno slavo – v 8. etapi je drugič pripadla Eritrejcu Biniamu Girmayu (Intermarche Wanty) –, njih zanima le to, da brez težav prikolesarijo v cilj. To bodo imeli v mislih tudi jutri, ko se bodo podali na štart makadamske 9. etape.

»Danes je bilo kar hladno, vendar je šlo zelo hitro, Abrahamsen je bežal in letel v ospredju. Zato je bilo v glavnini kar stresno, vendar je bil to na koncu dober dan, ki smo ga odkljukali. Jutri pa gremo na makadam,« je po svojem petem dnevu v rumenem povedal Pogačar, ki bi se makadama gotovo veselil, če bi šlo za enodnevno dirko. Že dvakrat je na takšni podlagi dobil Strade Bianche, toskanske bele ceste, na katerih lažje postavi vse na kocko kot na etapi Toura.

Biniam Girmay je v šprintu 8. etape slavil prepričljivo zmago. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

»To najbrž ne bo odločilna etapa, vendar bomo morali biti še bolj zbrani, še bolj na preži kot danes. Previdni bomo morali biti na vsakem makadamskem odseku. Predvsem pri vstopu in izhodu iz vsakega. Vlogo bi lahko igral tudi veter, morda tudi dež. Veliko bo stvari, ki lahko povzročijo padec ali zaostanek. To ne bo odločilna etapa, lahko pa kdo jutri izgubi Tour,« je v napovedih previden Pogačar, čeprav med veliko četverico velja za najbolj spretnega kolesarja na makadamu.

»Četudi si najboljši na makadamu, ti lahko poči guma v nepravem trenutku in izgubiš veliko časa. Morali bomo imeti močno ekipo, ki bo nadzirala dogajanje in bo ostala osredotočena do konca,« je Pogi nakazal, da ne bo tako napadalen kot na Strade Bianche.

Matej Mohorič napoveduje naskok na zmago v 9. etapi. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Čeprav bo 32 od 199 km 9. etape potekalo po makadamu, je trasa po Šampanji tudi nekoliko drugačna. Polovica od 14 odsekov bo razporejenih od 47. do 145. kilometra, druga pa v zaključku dneva (zadnji odsek je 10 km pred ciljem), v katerem bo treba premagati tudi 2.000 višinskih metrov.

Ozke ceste največja težava

A če kandidati za vrh v skupnem seštevku razmišljajo predvsem o tem, koliko bi lahko izgubili, če bi šlo kaj narobe, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) to etapo vidi kot veliko priložnost za svojo prvo letošnjo in skupno četrto etapno zmago na Touru.

»Hitro se lahko zgodi nesreča in to lahko povsem spremeni dirko. Če bi Pogačar ali Vingegaard padla, bi bila to velika izguba za Tour de France, vendar so prireditelji vključili tudi takšno etapo. To je njihova odločitev, mi smo tukaj zato, da zabavamo ljudi, in mislim, da bo to ena od najbolj gledanih etap Toura. Za favorite za končno zmago so takšne etape gotovo frustrirajoče, saj si želijo boja v gorah. Vendar za to etapo vemo že dolgo in smo imeli dovolj časa, da se pripravimo zanjo,« je o jutrišnjem izzivu za spletno stran Velo povedal svetovni prvak na makadamu.

Profil 9. etape Toura. FOTO: Infografika Delo

Kajpak jutri ne bo mogel nositi mavrične majice, saj gre za cestno preizkušnjo, na kateri tudi ne pričakuje velikih posebnosti pri opremi. »Makadam ni tako problematičen, podlaga je trdna in hitra, tako da ne bo tako selektivna, težava bo zaradi ozkih cest. Dvomim, da bomo uporabili posebne nastavitve koles, običajne cestne bodo najhitrejše na tem terenu. Makadam je lep in precej gladek, ni tako kot na kockah na dirki Pariz–Roubaix. Zame je to velika priložnost, lahko grem na vse ali nič, vendar mislim tudi, da trasa ni dovolj selektivna, da bi na njej lahko naredil razliko,« je še povedal Moho.

