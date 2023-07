Med Tourom lahko prisluhnete pogovorom med kolesarji in avtomobilom

Dirka po Franciji se vsako leto želi še bolj približati občinstvu. Letos so se dolgo trudili za novo pridobitev in naposled jim je uspelo - gledalci bodo lahko prisluhnili pogovorom med športnimi direktorji v avtomobilih in kolesarji.

Le pet ekip ni dalo privoljenja, da se njihovi pogovori lahko uporabljajo, to so Jayco AlUla, Cofidis, Groupama FDJ, Movistar in Deceuninck Alpecin. Ekipi prvih dveh favoritov, UAE Emirates in Jumbo Visma, s tem očitno nimata nobenih problemov.

Vse pogovore bodo snemali, nato pa bo ekipa šestih strokovnjakov (predstavniki ekip in prirediteljev) filitrirala pogovore in najbolj zanimive delčke poslala v eter. Nekaterim bomo lahko prisluhnili skoraj v živo, torej takoj, ko bodo prestala filter ekipe strokovnjakov, spet druge bomo lahko slišali v zamiku.

Finančna spodbuda je zanemarljiva

Tudi s pomočjo filtriranja želijo preprečiti prisluškovanje ekip taktiki njihovih konkurentov. A če bodo vse odločilne dele izrezali, je vprašanje, kako informativni ti izseki zares bodo. Vsekakor pa bodo zanimiva popestritev televizijskih prenosov.

Vsaka ekipa je za sodelovanje pri tej novosti prejela po 5000 evrov.