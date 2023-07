Pogačarju vse uspeva, ker se ne obremenjuje z ničimer

V nadaljevanju preberite:

Jani Brajkovič je pred Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem premikal mejnike v slovenskem kolesarstvu. Zmagoval je na odmevnih enotedenskih dirkah, na kriteriju Dauphine je ugnal tudi tedaj domala nepremagljivega Alberta Contadorja. Kazalo je, da bo prvi Slovenec v prvi peterici ali celo na odru za zmagovalce na Touru, vendar je ob številnih padcih najvišje segel do 9. mesta leta 2012. Kasneje se je izkazalo, da se je zdaj 39-letni Belokranjec, ki je šele lani postavil kolo v kot, boril s hudimi osebnimi težavami, ki jih je nekoč poskušal skriti, zdaj pa o njih odkrito govori in se vrača v prave življenjske tirnice.