Mohorič bo pomagal kolesarskim upom

Vrhunski kolesar Matej Mohorič je danes uradno zagnal svojo fundacijo MM za pomoč mladim kolesarjem v Sloveniji. Na Vranskem je 26-letni as iz Podblice v Zgornji Besnici predstavil vizijo projekta, s katerim želi vračati okolju, ki ga je izklesalo na poti do profesionalnega kolesarstva. Pri svoji fundaciji bo tesno sodeloval tudi s Kolesarsko zvezo Slovenije (KZS).

Mohorič je s Pavlom Marđonovićem, predsednikom KZS, podpisal pismo o nameri, s katerim se obe strani zavezujeta k pomoči in razvoju kolesarstva predvsem na starostno zelo občutljivi ravni mladincev in mladink.

»Odkar sem postal poklicni kolesar, sem razmišljal, kako bi pomagal in vlagal nazaj v lokalno okolje. Želel sem si pomagati še drugim, da bi imeli možnost postati poklicni kolesarji. Že nekaj let sem se poigraval z mislijo, da bi ustanovil fundacijo, ter otrokom in mladim omogočil, da se ukvarjajo s kolesarstvom. Seveda z možnostjo, da bi nekaterim tudi uspelo, da se prebijejo v svetovno serijo,« je povedal Gorenjec.

Zaveda se, da je zdaj, ko slovensko kolesarstvo dosega sijajne rezultate v svetovni konkurenci, pravi trenutek za ustanovitev fundacije, stroške zagona pa bo vsaj za zdaj kril iz svojega žepa. Upa, da bodo k projektu pristopila tudi številna podjetja, ki naj bi že pokazala zanimanje.

Povod za ustanovitev fundacije so predvsem dobri temelji v mladinskih vrstah. Mohorič bo tesno sodeloval s KZS tudi pri mladinski kolesarski reprezentanci, ki jo bo v prihodnjem mandatu vodil Nace Korošec. Z njim je član ekipe Bahrain Victorious, ki na svetovni lestvici zaseda visoko 12. mesto, že vzpostavil stik.

Udeležil se bo skupnih priprav z mladinci

Pomagati želi predvsem z izkušnjami in bogatim znanjem, ki ga je pridobil v uspešni karieri. »Tudi sam se bom pojavil na skupnih pripravah, ki jih bomo opravili v okviru reprezentance in fundacije. Glede na to, da si želim pomagati vsem v Sloveniji, ne le enemu klubu, se mi zdi najbolj smiselno, da pomagam prek reprezentance, zaradi tega bom tudi sodeloval s kolesarsko zvezo. Seveda gre tudi za denarno pomoč; če želiš namreč dobro izpeljati program za mladince, je to večji zalogaj kot v časih, ko sem bil sam mladinec. Naši fantje tako ne bodo imeli le enakovrednih možnosti kot njihovi vrstniki po Evropi, da se prebijejo med najboljše, ampak bodo imeli celo boljše izhodišče,« je prepričan dvakratni svetovni prvak v mlajših selekcijah.

Poudaril je, da se bo fundacija osredotočila na mladince na poti med poklicne kolesarje. Po drugi strani pa bo pomagala na lokalni ravni z večjim številom dirk za dečke in deklice. Cilj je najti tiste posameznike, ki imajo veliko željo, a ne prihajajo iz družin, ki bi si lahko privoščile nabavo drage opreme in koles. Obenem se bodo pridružili čim večjemu številu dogodkov, ki promovirajo kolesarstvo kot rekreacijo in zdrav način življenja.

»V čast mi je, da bo Matej podpiral kolesarsko zvezo in konkretno mladinsko reprezentanco, ki je izjemno pomembna pri razvoju kolesarjev v zelo občutljivi starosti med 15 in 17 let. V teh letih se že kažejo potenciali za vrhunske rezultate in morebiten skok med poklicne tekmovalce. V mladinskih vrstah imamo trenutno 25 odličnih fantov iz šestih različnih klubov, ki imajo potencial slediti Matejevim uspehom,« je dejal predsednik KZS in pristavil, da je Mohorič izjemen analitik, saj se poglobi v detajle kolesarstva.

»Tudi iz tega zornega kota je idealen in neprecenljiv za podporo, ne le finančno, temveč tudi strokovno in motivacijsko. Ne le za fante, ampak tudi za zvezo in reprezentanco. Na zvezi bomo naredili vse, da podpremo fundacijo in mladinsko reprezentanco,« je še dodal Marđonović.