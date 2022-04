Mohoriču ustreza trasa slovenske pentlje, na štartu tudi Pogačar

Čez dobra dva meseca, 15. junija, se bo z uvodno etapo Nova Gorica–Postojna (164,7 km) začela 28. kolesarska dirka po Sloveniji, ki bo imela pet etap. Na njih bodo morali kolesarji premagati 791,4 kilometra dolgo traso, na katerih jih čaka skupno 9.152 višinskih metrov.

Konkurenca na slovenski »pentlji« bo znova zelo močna, saj prireditelji pričakujejo kar 21 moštev, od tega štiri ekipe svetovne serije UCI World Tour: UAE Team Emirates (Združeni arabski emirati), Astana–Kazahstan (Kazahstan), Bahrain Victorious (Bahrajn) in Team BikeExchange (Avstralija). Andrej Hauptman je v imenu zasedbe UAE Team Emirates potrdil, da nastop na dirki po Sloveniji načrtuje tudi vodilni kolesar na svetovni lestvici Tadej Pogačar.

Po uvodni etapi Nova Gorica–Postojna bo 16. junija na sporedu druga etapa od Ptuj–Rogaška Slatina (174,1 km), dan pozneje bo sledila tretja etapa od Žalca do Celja (144,2 km), 18. junija bo četrta etapa od Laškega do Velike planine (152,4 km), zadnja peta etapa pa bo kolesarje vodila od Vrhnike do tradicionalnega cilja v Novega mesta (156,3 km).

Dirke po Sloveniji se zelo veseli tudi Matej Mohorič. »Trasa letošnje dirke Po Sloveniji je po mojem mnenju bolj razgibana, ko smo bili to vajeni v prejšnjih letih. Le ena od etap je povsem po okusu šprinterjev, druge so bolj razgibane. Zaradi tega se že veselim nastopa, seveda pa tudi zavoljo domače publike, navijačev bo na teh cestah zagotovo ogromno. Vedno je najlepše tekmovati pred domačo publiko na domačih cestah in verjamem, da bomo slovenski kolesarji prišli v široki zasedbi. Upam, da se bomo tudi mi z našo ekipo borili za vidnejše uvrstitve na dirki,« si je zaželel Mohorič.

Po njegovem mnenju je dobro, da se dirka malo spreminja. »Nova etapa z zaključkom na Veliki planini je tako zelo zanimiva. Zelo všeč mi je tudi profil zadnje etape z vzponom na Trško goro, tudi ta razplet bo zanimiv. Meni ustreza takšen zaključek, malo spominja tudi na zaključek dirke Milano–San Remo,« se je še spomnil svoje nedavne zmage na dirki v Italiji.