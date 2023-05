Najdaljša etapa ob nepravem vremenu, covid še redči karavano

Najdaljša etapa je na vrsti po katastrofalni včerajšnji etapi, na kateri so kolesarji dobesedno zmrzovali, dež jih je pral od starta do cilja, na gorskem cilju, prelazu Radici sta bili vsega dve stopinji Celzija. Tako je bilo na včerajšnji deseti etapi.

Zadnje, kar si kolesarji želijo po tako izčrpni etapi, kot je bila včerajšnja, je današnja najdaljša etapa, ki bi bila spet deževna. Upajmo, da se vreme usmili kolesarjev in da bo danes topleje, predvsem pa bolj suho. Napoved za danes je slaba; dež na celotni trasi, od 11 do 18 stopinj Celzija.

Sicer pa karavano še naprej redči covid-19. Zaradi okužbe je ob plazu kritik dirko v nedeljo zvečer zapustil tedanji nosilec rožnate majice Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), danes so iz njegove ekipe sporočili, da so opravili PCR-teste pri preostalih sedmih kolesarjih, saj sta se dva med njimi slabo počutila. Pri štirih so odkrili okužbo, tako da se Giro končuje še za Jana Hirta, Josefa Černyja, Louisa Vervaekeja in Mattea Cattanea. Za nameček sta bil pozitivna tudi Andrea Vendrame (Ag2r) in Stefano Gandin (Corratec Selle Italia). Število odstopov na 106. Giru je že pri 32.

Sprinterska bitka

Enajsta etapa je označena kot ravninska, poteka ob obali Tirenskega morja proti notranjosti pokrajine Ligurija. Čeprav je označena kot ravninska, ima tri gorske cilje, dva sodita v tretjo in eden v četrto kategorijo. Vsi trije naj ne bi predstavljali težav za sprinterje, zato danes pričakujemo pravi sprinterski obračun v glavnini, ki najbrž ne bo razpadla na več skupin.

Možno je tudi, da bomo gledali beg večje skupine, saj na letošnjem Giru tega še nismo videli.

Prelaz Bracco, kjer je prvi gorski cilj, je na 80. kilometru, vzpon je dolg 10,1 kilometra, s 4,4-odstotnim naklonom. Potem sledi spust v Sestri Levante, nadaljujejo severno proč od obale, cesta se dviga celih 20 kilometrov in ne neha vse do gorskega cilja na Colla di Boasi.

Zadnji klanec na 11. etapi prelaz Castagnola, po katerem Giro zapusti Ligurijo, petkilometrski vzpon pri 4,5-odstotnem naklonu, je 42,8 kilometra do cilja. Zadnjih 30 kilometrov je sama ravnina vse do cilja v Tortoni.

To bo četrti zaključek etape Gira v Tortoni. Fernando Gaviria je bil zadnji zmagovalec. Leta 2017 je Kolumbijec premagal Sama Bennetta in Jasperja Stuyvena. Z zmagami na štirih etapah je bil ta Giro vrhunec Gavirijine kariere. Na dirki sta tudi dva leteča cilja.

Geraint Thomas je v skupnem seštevku samo dve sekundi pred Rogličem. FOTO: Luca Bettini/AFP

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri