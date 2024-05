Ocenjujemo: Evelina Umek: P'nče

V nadaljevanju preberite:

Roman P'nče, ki bi lahko bil tudi daljša kratka zgodba, ponudi netendenciozen pogled na medvojni čas, ki ga zaznamujeta tržaško ozemlje in otroška perspektiva. Če je druga svetovna vojna v zadnjem času v slovenskem romanopisju (pa tudi kratkozgodbarstvu) zopet opazneje prisotna, je sveža intervencija najnovejšega dela Eveline Umek v tem, da vojna vdira v pripoved skozi drugi plan in da je v ospredju dojemanje protagonistke, predšolske tržaške deklice, ki zaznava okruške in fragmente večje celote, do katere nima dostopa.