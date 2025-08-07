Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

Primož Roglič je po dirki po Franciji deležen veliko kritik. Te prihajajo predvsem od nemških navijačev, ki so prepričani, da Slovenec Florianu Lipowitzu ni pomagal v lovu na oder za zmagovalca. Spletna stran ARD Sportschau ga je v analizi ob prihodu Remca Evenepoela v ekipo Red Bull-Bora-Hansgrohe označila za sebičnega veterana.

V zadnjem tednu Toura je Roglič namreč dirkal na vse ali nič, dvakrat je iz pobegov poskusil dobiti etapno zmago, a mu to ni uspelo. Ker je že zelo zgodaj porabil veliko energije, v zaključku ni bil več konkurenčen najboljšim, zato je v generalni razvrstitvi zdrsnil na osmo mesto.

Poleg agresivnega dirkanja pa je gledalce presenetilo tudi dejstvo, da izkušeni Slovenec v obeh alpskih etapah ni pomagal kapetanu ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe in končno tretjemu Nemcu Florianu Lipowitzu, ki je najnižjo stopničko branil v boju z mladim Škotom Oscarjem Onleyjem. Predvsem so bili ostri nemški navijači, ki so bili mnenja, da je Roglič v prazno porabil preveč energije.

Florian Lipowitz in Primož Roglič se več kot očitno razumeta dobro, Slovenec je Nemcu med rumeno pentljo predal tudi kakšen uporaben nasvet. FOTO: Letour.fr/Delo

Najostrejši so bili na spletni strani ARD Sportschau, kjer so zapisali, da je »sebični veteran Primož Roglič dirkal samo zase in ignoriral svojega veliko boljšega sotekmovalca«.

»Sestava ekipe na Touru je bila neuspešna in Lipowitz je bil po le nekaj kilometrih osamljen v visokogorju. Roglič je občasno sledil, a nikoli ni bil v pomoč nemškemu odkritju Toura,« so še dodali Nemci, ki so očitno pozabili, kako je Slovenec na legendarnem Mont Ventouxu čakal njihovega ljubljenca navijačev.

»Lipowitzu je težavo z Rogličem uspelo premagati zgolj s svojimi izjemnimi nastopi,« še dodajajo na spletni strani. Treba je dodati, da tudi Lipowitz taktično ni bil prav briljanten, v zaključnih alpskih etapah je skoraj zapravil svoje vodstvo pred Onleyjem. Za to ni bila kriva slaba ekipa, pač pa on sam, saj je nekoliko nerazumljivo napadal od daleč, za to pa sta verjetno krivi neizkušenost ter prevelika želja po zmagi.