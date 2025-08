Evenepoel prihaja k Rogliču

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel kariere ne bo nadaljeval v moštvu Soudal Quick-Step. Kot je v sporočilu za javnost zapisala ekipa, bo Evenepoel po koncu sezone zapustil Soudal in se preselil k moštvu Red Bull-Bora-Hansgrohe, katerega član je tudi Slovenec Primož Roglič.

V kolesarski karavani so že dlje časa krožile govorice, da ne bo ostal pri Soudalu, tudi nekateri mediji so že pred tedni takrat še neuradno preselili Belgijca v Rogličevo ekipo. Zdaj so se ta ugibanja potrdila. Novico o koncu sodelovanja je sporočila njegova dosedanja ekipa, ki je zapisala, da jo bo Evenepoel zapustil po koncu sezone.

Dodali so, da se Evenepoel oziroma njegovi zastopniki niso želeli pogajati o podaljšanju sedanje pogodbe, ki bi se sicer iztekla leta 2026. Po posvetu s pokrovitelji in partnerji so se v vodstvu Soudal Quick-Stepa odločili, da bo najboljša rešitev predčasen konec sodelovanja, tako da se bo tekmovalec lahko preselil iz ekipe že konec letošnjega leta.

Pri moštvu so še zapisali, da odločitev Remca Evenepoela obžalujejo, a bodo nadaljevali v slogu, v kakršnem moštvo deluje že od leta 2003. Poudarili so, da trdno verjamejo v moštveno delo in moč ekipe, ki ima prednost pred posameznikom.

Prestop so nato potrdili tudi pri ekipi Red Bull-Bora-Hansgrohe, kjer so zapisali, da bo Belgijec dres ekipe nosil od leta 2026. »Remco je vedno ambiciozen. Ne želi samo kolesariti, ampak želi oblikovati kolesarstvo. V ekipo ne prinaša samo izjemnega športnega talenta, temveč tudi posebno miselnost. Odločnost, profesionalen odnos in vselej vožnja v lovu na uspeh so res navdihujoči,« je na spletni strani nemške ekipe novo okrepitev predstavil direktor Ralph Denk.