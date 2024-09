Nora sezona, Pogačarjeva ekipa je izenačila 24 let star rekord

Skrb za najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja ni enostavna naloga, na najvišji opremi morajo biti tudi prehrana, oprema in način treninga. To se odraža tudi pri drugih kolesarjih ekipe UAE Emirates, ki ima za seboj izvrstno sezono.

Italijan Filippo Baroncini je z zmago na enodnevni dirki Super 8 postal že 19 kolesar v tej ekipi z zmago v letošnji sezoni, s čimer so izenačili rekord slovite ekipe Mapei iz sezone 2000. Tako kot je bil Mapei pred četrt stoletja strah in trepet pelotona, je letos primat prevzela ekipa UAE, lani so bili podobno uspešni pri takrat še Jumbo Vismi.

FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Letos v arabski ekipi le 11 kolesarjev še ni okusilo slasti zmage. Skupno je ekipa UAE Emirates letos slavila že 75 zmag, kar je največ po sezoni 2009, še bolj impresivno je, da sezona še ni končana in da v vrstah UAE-ja ni izrazito dominantnega šprinterja, zmage pa nabirajo na vseh terenih.

Največ zaslug za izvrstno sezono ima seveda Pogačar z 22 zmagami, zvezdniške zasedbi Ineos Grenadiers in Bahrain Victorious sta denimo letos vknjižili manj zmag kot slovenski šampion.