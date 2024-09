Pogačarjeva in Rogličeva želja, da posežeta po vrhu, motivira druge kolesarje

V nadaljevanju preberite:

Martin Hvastija je bil eden od pionirjev kolesarskega profesionalizma v Sloveniji, pred njim so si na poklicno pot drznili pedala zavrteti le Vinko Polončič, Jure Pavlič, Primož Čerin in Valter Bonča. Je eden od tistih, ki so rezultatsko letvico počasi pomikali navzgor, dokler je sedanji rod ni potisnil na svetovni vrh. Tudi tu je zraven Hvastija, nepogrešljivi del ustroja slovenskih reprezentanc, nekdaj selektor članske, zdaj športni direktor in selektor izbrane vrste do 23 let. Z njim smo se pogovorili pred odhodom na svetovno prvenstvo v Zürichu, kjer bo Slovenija lovila eno od redkih lovorik, ki ji še manjka – mavrično majico med profesionalci.