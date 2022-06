Nova odmevna zmaga Primoža Rogliča

Primož Roglič, trikratni zmagovalec dirke po Španiji je postal drugi Slovenec s skupno zmago na Dauphineju, potem ko je pred 12 leti slavil Janez Brajkovič. Za slovenskega asa, trenutno tretjega kolesarja sveta na svetovni lestvici, je bila to 64. zmaga v karieri in četrta v sezoni. Roglič je obenem postal šele četrti kolesar, ki je v istem letu dobil dve največji enotedenski dirki v Franciji, Pariz-Nica in Dauphine. To je doslej uspelo le Francozu Jacquesu Anquetilu (1963, 1965), Belgijcu Eddyju Merckxu (1971) in nazadnje Britancu Bradleyju Wigginsu (2012).

»Končno sem letos dobil nekaj dirk v Franciji, občutek je res lep,« je najprej z nasmeškom na obrazu organizatorjem dirke odgovarjal Roglič: »Definitivno je bila to sijajna predstava celotne ekipe. Od samega začetka etape, ki je bila zelo zahtevna, smo imeli vse pod nadzorom. Jonas je bil na zadnjem vzponu zelo močan, za ekipo pa je to res nor, neverjeten zaključek dirke,« je še dodal zmagovalec Dauphineja.

V skupnem seštevku je Roglič po drugem mestu ohranil 40 sekund naskoka pred Vingegaardom. Na vrh Plateau de Solaisona (11,2 km/9,2 %) sta dirkača Jumbo-Visme prišla skupaj, z roko v roki, malenkost prej pa je ciljno črto prečkal Danec. Tretje mesto je tako v etapi kot v skupnem seštevku osvojil Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroen).

Ekipa Jumbo-Visme je celotno etapo nadzorovala položaj, ubežnike pa držala na varni razdalji. Nihče od 15 kolesarjev v begu ni predstavljal nevarnosti za skupni seštevek, prednost pa nikoli ni narasla na več kot tri minute.

»Kot vidimo, se stvari pomikajo v pravo smer, zato smo lahko samozavestni. Seveda je ostalo še nekaj časa in dela, da se ustrezno pripravimo na dirko po Franciji,« je poudaril Zasavec in dodal, da ga zdaj čaka nekaj dni dopusta, nato pa – kot se je v izjavi za organizatorje dirke pošalil – se bo na Touru pripravljal na dirko po Španiji.

To je bila zadnja preizkušnja za Rogliča pred dirko po Franciji, ki se bo v Københavnu na Danskem začela 1. julija.