Parada šampiona Pogačarja

Pariz. Elizejske poljane, kolesarji, ki doživijo zadnjo etapo pravijo, da je to najlepša dirka, etapa v njihovem življenju. Mi jim verjamemo. Po 3306-kilometrih je čas, da se vsakdo izmed njih potrka po prsih in prizna, da je Tour res dirka vseh dirk.Štart zadnje etape je v Chatou, cilj pa pod Slavolokom zmage na Elizejskih poljanah. Najkrajša etapa dolga samo 108 kilometrov bo najprej samo zdravica zmagovalcu, potem pa bo sledil obračun za zeleno majico.ima 304 točke,269 točk in216 točk. Vse se lahko še obrne in Cavendish lahko ostane brez zelene majice. In vendar bolj kot zelena majica je zanimivo vprašanje ali lahko Mark danes zmaga in tako osvoji svojo 35. zmago na dirki po Franciji in za eno zmago prehiti slavnegaDanes bo Pogačar užival sadove preteklih treh tednov, Mohorič in Mezgec pa bosta imela zelo zaseden delovnik. Oba bosta morala imeti svoja šprinterska aduta v zavetrju do zadnjih 200 metrov letošnjega Toura.