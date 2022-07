Pogačar doslej prikazal več slabosti kot Vingegaard

Slovenski kolesar Jan Tratnik drugič v karieri nastopa na dirki po Franciji. Če bi vse potekalo po začrtanem programu za leto 2022, bi ostal pri tistem iz leta 2019, saj je bil povsem osredotočen na italijanski Giro. Kljub težavnim pripravam na Tour bo vztrajal do Pariza, tam pa v boju za skupno zmago ne vidi slovenskega presenečenja.

»Za zdaj je Tadej (Pogačar, op. a.) prikazal več šibkosti kot Jonas (Vingegaard, op. a.),« je v pogovoru za STA na vprašanje, ali vidi Pogačarja v rumeni majici v Parizu, odgovoril Idrijčan. V skupnem seštevku ima Danec Jonas Vingegaard 2:18 minute naskoka pred Tadejem Pogačarjem, ki ga čaka zahtevna bitka v lovu na rumeno majico. V seštevku pa je pričakovano za najboljšimi, na 78. mestu, Tratnik, ki je nenadejano prišel na Tour.

Za nastop na Touru izvedel teden pred štartom

»Z moje strani je tako, da letošnje priprave za Tour niso bile stoodstotne. Praktično sem izvedel šele en teden pred Tourom, pred tem za nastop nisem vedel, saj ga ni bilo v načrtu. Bilo je kar veliko presenečenje, da grem na Tour. Seveda sem treniral, vsi vemo, da gre za največjo dirko, a če nisi 100-odstoten, je kar težko. Prvi teden sem opravljal delo pomočnika za Jacka Haiga, ki je nato na žalost odstopil zaradi poškodbe,« je odločitev, da gre na dirko vseh dirk, pospremil 32-letnik.

Tadej Pogačar (v belem) in Jonas Vingegaard. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Kasneje je dobil priložnost za pobege, a pri teh ni imel srečne roke. »Več dni, več etap sem poskušal in poskušal, bil dejaven, tudi noge so bile dobre. Imel sem veliko smole glede na to, da je bila bitka za pobege velika. Praktično nisem dobil tiste zmagovalne kombinacije, tega mi je malo žal,« je v zanj značilnem nasmešku dejal Tratnik.

»Zdaj v gorah pa se pozna, da nisem imel pravih priprav in kar malo trpim. Spet pa nisem med tistimi povsem zadnjimi, eni trpijo še bolj. Bi rekel, da gre vse po nekem načrtu, lahko bi bilo še precej huje, je pa na splošno Tour zelo zahteven tako psihično kot fizično,« je priznal Syuk, kot se glasi njegov vzdevek.

Rad bi prikolesaril do Pariza

V nadaljevanju Toura bo vse posvetil sobotnemu kronometru, pri čemer ne ve, koliko moči mu je še ostalo v nogah. Tempiranje forme za druge kolesarske dogodke pred Tourom je namreč pustilo določene posledice.

»Tempiranje forme za Tour je bilo res težko, saj je bilo vse podrejeno Giru, takrat sem bil v 'top' formi. Po tem sem bil poškodovan in dva tedna brez kolesa,« je na padec v prvi etapi italijanske pentlje spomnil Tratnik. Takrat je moral predčasno končati dirko po Italiji, potem ko si je zlomil koščico v zapestju in bil prisiljen počivati.

»Potem so prišli na vrsto treningi za dirko po Sloveniji, ampak v programu nato nisem videl nobenih dirk, zato niso bile to 100-odstotne priprave. Mislil sem, da bom dirkal avgusta in da bom julija opravil malo bolj temeljite višinske priprave. Tour je res prišel kot veliko presenečenje. Ampak sem šel in sem vesel. Zdaj bi rad prišel do Pariza, če mi bo uspelo narediti dober rezultat v kronometru, bom pa izjemno zadovoljen,« je za konec še dejal poleg Mateja Mohoriča drugi slovenski kolesar Bahrain-Victoriousa.