Pogačar na posebno dirko v Komendo privabil veliko zvezdnikov

Prihodnjo soboto bo Komenda postala kolesarsko središče Slovenije. Domov se namreč vrača štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, ki bo s seboj pripeljal nekaj prijateljev. Že sedmič bo organiziran kriterij Tadeja Pogačarja, tokrat pa so ga organizatorji s pomočjo najboljšega kolesarja na svetu dirko dvignili še raven višje, na štartu bomo videli nekaj slovitih imen.

Prizorišče se bo z industrijske cone Komenda tokrat preselilo v samo mestno jedro, štart in cilj pa bosta pri slovitem krožišču, ki ga krajani vsako leto prepleskajo v barve, ki jih na svojem dresu nosi prvi kolesar sveta. Krog bo dolg le kilometer, člani pa jih bodo prevozili 35. Ob vsakem petem prečkanju ciljne črte se bo najhitrejšim podelilo 5, 3, 2 in 1 točko, zmagovalec pa bo tisti, ki bo zbral največ točk.

Lani se je na sprejemu zmagovalca Gira in Toura zbralo ogromno ljudi. FOTO: Dejan Javornik/Delo

»Kriterij Tadeja Pogačarja se je od leta 2019 naprej tradicionalno odvijal v Poslovni coni Komenda konec junija pred državnim prvenstvom. Tokratna izvedba v centru Komende in datumsko po končani Dirki po Franciji je organizirana na željo Tadeja Pogačarja, organizacija pa se je začela že v mesecu juniju,« pravijo pri Kolesarskem društvu Rog, glavnemu organizatorju dogodka.

Na štartu bo veliko dobrih kolesarjev, ljubljanski klub pa je omenil nekaj vsem dobro znanih imen, ki jih bomo lahko spremljali v Komendi: »Tadej je izrazil željo, da povabi kolesarske prijatelje iz svetovne serije. Zaenkrat so nastop potrdili Tim Wellens, Pavel Sivakov, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Matteo Trentin in Michael Matthews.« Občina Komenda je napovedovala tudi udeležbo Domna Novaka, Isaaca del Tora in Matevža Govekarja, a omenjene v drugem delu sezone čaka še nekaj dirk v Španiji.

Krožišče v Komendi je bilo že nekajkrat prebarvano v nove barve, za katere skrbi prvi kolesar sveta. FOTO: Dejan Javornik/Delo

»Pričakujemo, da bo na dirko prišlo ogromno ljudi z željo, da vidijo najboljšega kolesarja na svetu od blizu in se mu na nek način tudi poklonijo. Kriterij zaradi prihoda Tadeja predstavlja tudi velik organizacijski zalogaj, v katerega smo vključeni sodelavci Kolesarskega društva Rog, trenerji Pogi in Pika Teama, Tadejeva starša in Občina Komenda,« zaključujejo v klubu, kjer je Tadej Pogačar začel pisati svojo kolesarsko pravljico.

Trasa bo od krožišča v Komendi mimo cerkve kolesarje vodila do Klanca pri Komendi in se bo po Zajčevi cesti vrnila na štartno mesto. Rekorder po številu zmag je Luka Mezgec, ki je slavil trikrat, dvakrat je bil najboljši Tilen Finkšt in enkrat Anže Skok. Letos bodo slovenski fantje imeli zelo močno konkurenco, svoje pa bo prispevala tudi spremenjena trasa. Žal nič ne kaže na to, da bi nastopil še drugi slovenski kolesarsi superzvezdnik Primož Roglič, a vožnji po domačih cestah najboljšega kolesarja zadnjih let se verjetno ne bi odpovedal nihče.