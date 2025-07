Jonas Vingegaard bo prvi favorit letošnje Vuelte

Kljub temu, da na dirki po Španiji ne bomo videli Tadeja Pogačarja bo štartna lista rdeče pentlje še vedno precej močna. Glavno ime bo Jonas Vingegaard, skoraj zagotovo pa bomo dobili novega zmagovalca. V preteklosti sta namreč Vuelto že osvojila Sepp Kuss in Nairo Quintana, ki tudi letos planirata nastop, a verjetno ne bosta konkurenčna najboljšim.

Tudi Primož Roglič se najverjetneje ne bo odpravil v Španijo, saj je letos že nastopil na dveh tritedenskih dirkah, pri 35 letih pa po končani dirki za regeneracijo potrbuje več časa. V Red Bull Bori Hansgrohe bosta zmago tako branila nekdanji zmagovalec dirke po Italiji Jai Hindley in odkritje letošnjega Gira Giulio Pellizzari. Tam je bil zelo blizu zmagi Richard Carapaz (EF Education EasyPost), Ekvadorec pa bo tokrat vnovič napadal rdečo majico, ki jo je ob Rogličevi zmagi leta 2020 zgrešil za pičlih 24 sekund.

Felix Gall (Decathlon AG2R) in Enric Mas (Movistar) upata, da sta z dirke po Franciji odnesla dobro formo. Sploh slednji je bil v skupnem seštevku Vuelte nekajkrat že blizu zmagi, prav vsakič pa je na domačem asfaltu dobro pripravljen. Po hudi poškodbi na dirki po Italiji naj bi se vrnil še drugi domači up Mikel Landa (Soudal Quick-Step), ki bo imel ob sebi tudi Valentina Paret-Peintra, zmagovalca etape Toura s ciljem na Mont Ventouxu. Antonio Tiberi bo vodil Bahrain Victoroius, Tao Geoghegan Hart in povratnik po poškodbi Giulio Ciccone pa bosta kapetana Lidl-Treka. Po izjemnem Giru se vrača Derek Gee (Israel Premier-Tech), visoko pa bosta ciljala tudi Lennert van Eetvelt (Lotto) in Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

Kot kaže bo edini slovenski predstavnik na startu dirke po Španiji Domen Novak. FOTO: Matej Druznik/Delo

Na stavnicah trenutno upravičeno kraljuje Jonas Vingegaard, ki se je na dirki po Franciji edini vsaj približno zoperstavil Tadeju Pogačarju. Visma naj bi v Španiji računala še na Kussa in Mattea Jorgensona, oba Američana bi lahko končala visoko tudi v skupni razvrstitvi.

Ekipa Emiratov bo tokrat vozila brez svetovnega prvaka, ki bo mavrično majico letos branil v Ruandi. Kapetana ekipe bosta Juan Ayuso in Joao Almeida, oba sta lačna dokazovanja na dirkah, kjer 26-letnik ne nastopa. Ayuso je bil letos nezadovoljen nad tem, da dirka v Pogačarjevi senci, Almeida pa je to sprejel, a mu je dobre predstave na Touru pokvarila poškodba. V začetkih etap jima bo pomagal tudi za zdaj edini Slovenec na štartni listi, bivši državni prvak Domen Novak.