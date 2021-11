Pogačar nasledil Rogliča, zlato kolo ostaja v slovenskih rokah

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je prejemnik letošnje prestižne nagrade zlato kolo, je sporočil francoski športni dnevnik L'Equipe. Na vrhu tega izbora sta kar dva Slovenca. Primož Roglič je na drugem mestu, tretje mesto pa je zasedel Belgijec Wout Van Aert (oba Jumbo Visma). Zlato kolo podeljuje francoski kolesarski mesečnik Velo Magazine, ki je del iste medijske družbe kot L'Equipe. Že drugo leto po vrsti sta na prvih dveh mestih tega izbora Slovenca.

Roglič je omenjeno kolesarsko priznanje prejel lansko leto, potem ko je bil leta 2019 v tem izboru za najboljšega kolesarja leta na svetu tretji. Pogačar je lani v tem izboru končal tik za Rogličem na drugem mestu, van Aert je bil prav tako tretji. Velo d'Or je nagrada, ki jo od leta 1992 podeljuje Velo Magazine za najbolj izstopajoče dosežke na kolesarskih dirkah. Nagrada se vsako leto podeli kolesarju, za katerega velja, da se je v tem letu najbolje odrezal.

In za Pogačarjem je izjemna sezona. Triindvajsetletnik je prvič v karieri sezono končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Ob koncu sezone pa je prejel tudi prvo od bržkone številnih nagrad, pred zlatim kolesom tudi slovensko nagrado, Rogovo zlato kolo.

Hauptman: Tako rekoč neponovljiva sezona

»Ta sezona je bila tako rekoč neponovljiva. Vse od februarja, ko je nastopil na prvi večdnevni dirki po ZAE, pa vse tja do oktobra in dirke po Lombardiji. Vmes je drugič osvojil Tour in prvi spomenik. To je res nekaj neverjetnega,« je za STA povedal eden od športnih direktorjev ekipe UAE Team Emirates Andrej Hauptman. »Kje so meje, je težko reči, ampak treba je poudariti, da se je v zadnjih letih vse poklopilo, imel je tudi nekaj sreče, obenem pa prihajajo drugi, novi kolesarji za njim in treba bo še naprej trdo delati. Glede na starost in sposobnosti lahko tudi Tadej še precej napreduje in le upamo lahko, da bo ta razvoj trajal še vrsto let,« je dodal nekdanji slovenski selektor.

Mladi kolesarski as s Klanca pri Komendi je v tej sezoni še drugič zapovrstjo osvojil dirko vseh dirk, Tour de France, in postal 13. kolesar, ki mu je uspelo ubraniti skupno zmago. Obenem je član UAE Team Emirates postal eden le treh kolesarjev (Eddy Merckx, Fausto Coppi), ki so v eni sezoni ob zmagi na dirki po Franciji vpisali še slavje na dveh spomenikih. Pogačar je namreč zmagal tako na dirki Liege-Bastogne-Liege kot na dirki po Lombardiji, ki spadata med pet največjih enodnevnih klasik na svetu.

Tudi olimpijske igre niso minile brez pečata 23-letnika, potem ko je na cestni dirki okoli vratu obesil bron. Skupaj je v letu 2021 vpisal 13 zmag, s čimer je končal na vrhu tudi te lestvice. Trinajst zmag je v tem letu zbral tudi Roglič, ki ima za sabo sijajno sezono z le eno črno piko. Letošnji Tour je moral namreč predčasno končati zaradi poškodb po dveh padcih, s čimer je bila javnost po vsej verjetnosti prikrajšana za neposredni obračun med obema slovenskima asoma za prestižno rumeno majico.

Je pa nato v svojem značilnem slogu, ko se je moral pobrati po psihičnih in fizičnih udarcih, vnovič, še tretjič zapovrstjo slavil na dirki po Španiji. Vsega tri tedne po koncu Toura pa je stal še na vrhu stopničk v Tokiu in poziral z zlato olimpijsko kolajno po sijajni predstavi v vožnji na čas. Roglič je bil pred Pogačarjem vladar lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci), potem ko je bil v letih 2019 in 2020 na samem vrhu.

Največ nagrad Velo d'Or je prvotno prejel Američan Lance Armstrong, in sicer pet (1999, 2000, 2001, 2003, 2004), vendar so bili njegovi rezultati odstranjeni, potem ko so mu odvzeli zmage na dirki po Franciji zaradi kršitev protidopinških pravil.​ Španec Alberto Contador je osvojil štiri zlata kolesa v letih 2007, 2008, 2009 in 2014. Britanec Christopher Froome je lastnik treh zlatih koles, in sicer za dosežke v letih 2013, 2015 in 2017.