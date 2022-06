Danes je Pogačarjeva hišna kraljevska etapa

Četrta, predzadnja etapa bo dokončno ustoličila najboljšega kolesarja na letošnji slovesnki pentlji. Kraljevska etapa, ki dobesedno poteka čez Pogačarjevo dvorišče.

Vzpon na Črnivec je klanec, ki ga je Pogi verjeteno največkrat prevozil v dosedanji karieri. To je klanec, na katerem je treniral za moč, za vzdržljivost, ko je skupaj z rogovci ponavljal nešteto klančarskih intervalov, ko so se učili spustaških prvin in še večkrat, kadar niso vedeli kam na kolo, pa so šli na Črnivec ali pač v Kamniško Bistrico, v katero se zavije spodaj levo.

Letošnja kraljevska etapa na slovenskem touru je dolga 152 kilometrov. Štartali bodo v Laškem, končni cilj pa je na Veliki planini. Vmes bodo morali opraviti s štirimi kategoriziranimi klanci in dvema letečima. Prvi klanec je vzpon na Jesenovo, dolg je le 2,8 kilometra in sodi v 3. kategorijo.

Takoj za njim sledi vzpon na Trojane, še en Pogačarjev hišni klanec. Ta je dolg le 2,4 kilometra in tudi sodi v 3. kategorijo. V Mengšu je prvi leteči cilj, potem gre karavana čez Komendo in takoj zatem čez Klanec, Pogijevo domačo vas. Karavana zatem nadaljuje čez Vrhovlje v Tunjice naprej čez Kamnik na Črnivec, ki sodi v 2. kategorijo.

S Črnivca se bodo spustili v Gornji Grad, potem sledi Ljubno ob Savinji in naprej čez Luče na Podvolovjek, Kranjski Rak Volovjek in Veliko planino, ki je ketegoriziran kot klanec 1. kategorije.

Tadej Pogačar je včeraj pokazal zakaj je najboljši na svetu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po klasičnem scenariju se bodo nekateri kolesarji najverjetneje že v Laškem odločili za pobeg. Kar bo za Pogačarjev UAE, zelo neugodno, kajti imajo samo še pet kolesarjev na štartu. Če bo med ubežniki kak kolesar, ki je nevaren za skupen seštevek pa bo dan za Pogačarja še veliko težji. Bahrain Victorious se najbrž še ni vdal, imajo še popolno ekipo in danes bi mogoče lahko s številčno premočjo naredili veliko več. Lahko pa da so se po včerajšnjem prikazu moči Rafala Majke in Tadeja Pogačarja vsi ostali odločili boriti se za tretje mesto v skupnem seštevku. Med profesionalci se to redko dogaja, ampak, če se znajdejo na dirki, kjer sta dva za razred boljša, potem je mogoč tudi tak scenarij.

Razlike med prvo deseterico pred kraljevsko etapo sploh niso velike, vendar današnji štirje klanci bodo verjetno to časovno razliko močno povečali. Med deseterico je nekaj kolesarjev, ki se ne deklarirajo za klančarje in prav ti bodo zagotovo danes zelo trpeli.

Kraljevska etapa s štirimi kategoriziranimi vzponi. FOTO: Tourof sovenia.si

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri