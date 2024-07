V Parizu športnike čaka pisana kulinarika, 24-urni fitnes in lepotni salon

Le še nekaj dni nas loči do petkove uvodne slovesnosti na olimpijskih igrah v Parizu, rokometašice in lokostrelce do prvega nastopa loči še dan manj. Vsak dan je slovenska zasedba v mestu luči nekoliko večja, trenutno je v olimpijskem mestu že 21 slovenskih športnikov, pogoji za bivanje v olimpijski vasi pa so odlični. Športnikom je na voljo mednarodna kulinarika, fitnes, lokali in tudi prostor za druženje z otroki.

»V olimpijski vasi so med drugim že rokometašice, kajakaši in telovadka, ostali prihajajo v teh dneh. Vse nas je pričakalo zelo dobro pripravljeno, na razpolago za pomoč je ogromno osebja, tako da imajo športniki super pogoje,« je za STA povedal vodja slovenske odprave v Parizu Uroš Mohorič.

Bach je bil nad ogledom olimpijske vasi navdušen. FOTO: Reuters

Na olimpijskih igrah razlik med športniki ni, tej praksi prireditelji zvesto sledijo tudi v Franciji. Ne glede na to, ali gre za Slovence ali pa zastavonošo ameriške reprezentance in košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa, vsi bivajo v enakih dvoposteljnih sobah v olimpijski vasi. Ta se razprostira na 52 hektarih v območju Saint-Denisa v severnem delu Pariza. Športniki lahko uživajo v domači, francoski kuhinji, na voljo pa jim je tudi mednarodna in azijska kulinarika, za vse okuse torej vladajo enaki - odlični - pogoji.

Brez alkoholnih pijač

»Jedilnica obratuje 24 ur na dan. Prav tako športniki 24 ur na dan lahko uporabljajo ogromen fitnes. V prostem času je športnikom na osrednjem trgu v vasi na voljo prostor za druženje. V olimpijski vasi je tudi več lokalov s kavo, kino, prostor za druženje z otroki, namenjen mamam športnicam, dobro založena trgovina, frizer in tudi lepotni salon,« je o razsežnostih olimpijske vasi povedal Mohorič. V olimpijski vasi pa, kot je že v navadi, ni alkoholnih pijač, tako da bodo tudi zmagovalci nazdravljanje s šampanjcem morali prestavitvi izven okvirov prostora, kjer je šport na prvem mestu.

Tokratna olimpijska vas ni megalomanski behemot, v katerem bi športniki po nepotrebnem trošili energijo za sprehod od enega konca do drugega. Kioski s sadjem, prigrizki in toplimi napitki so za skoraj vsakim ovinkom, veliko je tudi avtomatov s pijačami. »Vse je zelo dostopno. V radiju 100 metrov od nastanitve je mogoče dobiti vse,« je izpostavil Mohorič.

Nekdanji mečevalec se je preizkusil tudi v nogometu. FOTO: Reuters

Prometni kaos je neizogiben

Olimpijsko vas je že obiskal tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach in bil prav tako navdušen nad videnim: »V teh sedmih letih smo prehodili dolgo in zanimivo pot in zdaj smo tukaj, v tej čudoviti olimpijski vasi. Vsi objekti so zgrajeni po najvišjih standardih, čutim, da tudi v Franciji iz dneva v dan raste navdušenje nad igrami.«

Prav vsi nad OI seveda niso navdušeni, v Parizu je veliko negodovanja zaradi poostrenih varnostnih ukrepov, ki so ohromili mestni promet in onemogočili dostop do nekaterih najbolj priljubljenih pariških točk, že nekaj dni so zaprte tudi številne postaje pariške podzemne železnice, kar je privedlo do prometnega kaosa. A težave niso nepričakovane, v luči zapletenega geopolitičnega položaja v svetu so tovrstni ukrepi neizogibni. »Zaenkrat smo pozitivno presenečeni nad tem, kaj organizator ponuja,« se tudi Mohorič strinja, da so doslej prireditelji tekmovanj pod olimpijskimi krogi opravili zelo dobro delo.