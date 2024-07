Tadej Pogačar se je odpovedal nastopu pod olimpijskimi krogi

Dan po zaključku kolesarske dirke po Franciji, na kateri je bil Tadej Pogačar razred zase in je slavil izjemno skupno zmago, dodal ji je še šest etapnih, je sledila slabša novica za slovenske kolesarske navijače. Pogačar je po slavju sporočil, da se zaradi preutrujenosti odpoveduje nastopu pod olimpijskimi krogi. V slovenski reprezentanci ga bo zamenjal njegov klubski kolega Domen Novak, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Pogačar je sicer od začetka sezone zatrjeval, da so olimpijske igre v Parizu eden od osrednjih ciljev sezone, čeprav mu večinoma ravninska trasa ni najbolj pisana na kožo. Odločitev je očitno presenetila tudi njegove reprezentančne kolege, ki so v en glas še ob včerajšnjem zaključku Toura zatrjevali, da bo njihova edina naloga v Parizu, da podprejo Pogačarja v lovu za odličjem.

Pogačar je v dresu slovenske reprezentance lani v Glasgowu na SP osvojil bron. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Nastopu v Parizu se je Pogačar uradno odpovedal zaradi utrujenosti, pozitivno pa na odločitev bržkone niso vplivale niti polemike glede neizbora zaročenke Urške Žigart v olimpijsko reprezentanco. V zasedbi selektorja Uroša Murna za Pariz bo Pogačarja zamenjal Novak, kapetanski trak pa bo prevzel Matej Mohorič. Slednji je bil na letošnjem Touru bolan, a se je njegovo počutje v zadnjem tednu nekoliko popravilo, do nastopa na cestni dirki v Parizu 3. avgusta pa ima še dobrih 14 dni časa, da ujame vrhunsko formo in se poda v lov za zmagovalnim odrom. Ob Mohoriču in Novaku bosta na štartu še Luka Mezgec in Jan Tratnik, ki se prav tako dobro znajde na enodnevnih klasikah, kakršna kolesarje čaka tudi v Parizu.

Trasa na OI bo sicer pisana na kožo Mohoriču, z 273 kilometri bo bolj kot zaradi 2833 višinskih metrov zahtevna zaradi dolžine in dejstva, da bo na štartu zgolj 90 kolesarjev. Dinamika dirkanja bo zaradi majhnega pelotona drugačna kot na svetovnih prvenstvih, tudi najboljše reprezentance (vključno s Slovenijo) bodo na štartu z zgolj štirimi kolesarji, zato bo poskuse pobegov težko nadzorovati. Pogačar je po zaslugi izvrstne forme, s katero je prispel do Nice, sodil v najožji krog favoritov za zlato odličje, ob odpovedi prvega kolesarja sveta je kandidatov za vrh zdaj več. Mednje brez dvoma sodita Belgijec Wout van Aert in Nizozemec Mathieu van der Poel, čeprav na Touru nista pokazala vsega, kar zmoreta.

Matej Mohorič se je na Touru boril z boleznijo. Foto Stephane Mahe/Reuters

Pogačar si bo po Giru in Touru zdaj vzel premor pred drugim delom sezone, ko bo vse podrejeno lovu na mavrično majico svetovnega prvaka na SP v Zürichu konec septembra. Nastop na Vuelti pa letos nikakor ne pride v poštev, zagotavljajo v ekipi UAE Emirates.

Slovenska reprezentanca v Parizu, moški, cestna dirka:

– Matej Mohorič

– Jan Tratnik

– Luka Mezgec

– Domen Novak

Vožnja na čas:

– Jan Tratnik