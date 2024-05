Pogi je združil slovensko in svetovno kolesarsko nacijo

V nadaljevanju preberite:

Primož Roglič je imel lani Višarje, Tadej Pogačar letos Monte Grappo. To sta bila navijaška vrhunca zadnjih dveh Girov s slovenskima šampionoma. Oba sta imela močan združevalni učinek, le da je imel lanski večji nacionalni, letošnji pa globalni naboj. Rogla je združil navijaško Slovenijo, Pogi svetovno kolesarsko nacijo.

Na Višarjah je bilo pred letom dni težko opaziti še kakšno drugo zastavo v morju slovenskih trobojnic. Teh tudi tokrat ni manjkalo, vendar so se bolj pomešale med barve kolesarskih »združenih narodov«. Kajpak so pri tem največjo konkurenco slovenskim delali italijanski nacionalni simboli, smo le na njihovem Giru, na katerem so prvič kolesarja iz vzhodne sosede vzljubili skoraj tako, kot da bi bil njihov.