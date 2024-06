Zasavski Triglav z zasavskim orlom poslastica za prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Dirka po Sloveniji je v svoje četrto desetletje vstopila v odlični kondiciji. Jubilejna 30. – prvo so pripravili leta 1993, a je v letih 1997 in 2020 odpadla – je na naše ceste privabila izjemno močno in izenačeno konkurenco. Ob njih pa spet nešteto kolesarskih navdušencev, ki so tako kot teden prej na maratonu Franja potrdili, da je vrtenje pedalov postalo slovenski nacionalni šport. Še nekaj druži naši največji prireditvi za amaterske in profesionalne kolesarje, kot stroj utečeni organizacijski ekip, ki si redko kdaj privoščita kakšen manjši spodrsljaj. V delu ekipe »slovenskega toura«, ki jo vodi direktor Bogdan Fink, ga je bilo letos težko najti.