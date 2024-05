Primož Roglič na Tour v Red Bullovih barvah

V nadaljevanju preberite:

Partnerstvo med Red Bullom in podjetjem direktorja ekipe Ralphom Denkom je uradno zapečateno, tako da se bo na Touru Red Bull Bori in Hansgroheju pridružil kot še eden od glavnih sponzorjev ekipe. Tako so včeraj v podaljšku novinarske konference pred štartom Gira sporočili v nemški zasedbi, del katere je tudi Primož Roglič. Zasavski orel sicer ne brani izjemne lanske zmage na rožnati dirki, zato pa se bodo na njegovih plečih zasijale nove barve, ko se bo predstavil kot kapetan zasedbe Red Bull Bora Hansgrohe za dirko po Franciji.

»Zelo hvaležen sem vsem trem sponzorjem, ki jih bomo nosili v imenu ekipe. Jasno je, da imamo skupni cilj, eno vizijo, sicer se ne bi tako hitro dogovorili za partnerstvo. Brez Bore in Hansgroheja ne bi zrasli do točke, kjer smo zdaj, Red Bull pa ima zelo povezovalen pristop. Vsi skupaj se bomo veselili še številnih vrhuncev naše ekipe,« je kolesarski sedmi sili povedal Denk. S tem je le potrdil, kar se je špekuliralo že decembra, ko so se pojavile prve govorice o tem, da je Red Bull odkupil nadzorni delež podjetij, prek katerih je upravljal z ekipo, ki jo je kot celinsko zasedbo NetApp ustanovil leta 2010 in leta 2017 popeljal v svetovno serijo pod dosedanjim imenom Bora Hansgrohe.