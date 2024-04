Andrej Hauptman je vedno govoril o nekem Tadeju

V nadaljevanju preberite:

Le še štirje dnevi ločijo Tadeja Pogačarja od ognjenega krsta na Giru d'Italia, na katerem bo v rožnati majici poskušal naslediti rojaka Primoža Rogliča. Slovenski as velja za izrazitega favorita, vendar bo moral ta status potrditi na 3400 km dolgi poti od Torina do Rima. V njegovo zmago verjame Giuseppe Saronni, dvakratni zmagovalec rožnate dirke, na kateri je slavil tudi 24 etapnih zmag. Svetovni prvak iz leta 1982 je bil direktor ekipe UAE v času, ko je Pogačar z njo podpisal prvo pogodbo. O tem in pričakovanjih za nadaljevanje sezone se je razgovoril za Gazzetto dello Sport.