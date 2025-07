Primož Roglič ni edini junak Red Bulla s smučarskim ozadjem

Na vrhu Toura je Tadej Pogačar, daleč za njim so vsi ostali. Bližje, kot je tudi sam pričakoval, je Florian Lipowitz, nemški supertalent iz vrst Red Bull Bore Hansgrohe, ki iz rok Primoža Rogliča počasi prevzema kapetansko vlogo v nemški zasedbi. Tako kot slovenski as tudi Lipowitz prihaja iz zimskih športov in se s kolesarstvom šele spoznava.

»Šele pet let kolesarim, to je moja druga tritedenska dirka. Če bi mi kdo pred sezono povedal, da bom dosegel vse to, bi se mu le smejal, seveda so se mi uresničile sanje,« ostaja skromen nosilec bele majice in tretjeuvrščeni v skupnem seštevku Florian Lipowitz. Danes 24-letni Nemec je bil do leta 2018 obetaven biatlonec, nato so ga poškodbe preusmerile na kolo, kjer je boleče izkušnje in številne padce nabral v dresu ekipe Tirol-KTM, preden je zapeljal v svet profesionalizma.

Lipowitz je po odstopu Evenepoela prvi favorit za belo majico. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Talent Lipowitza je bil hitro viden, krivulja njegovih rezultatov pa kljub temu preseneča. »Ko sem bil jaz toliko star, sploh še nisem kolesaril. Neverjeten je,« je mlajšega moštvenega kolega pohvalil Roglič, kapetanske vloge pa mu vendarle ni želel kar tako prepustiti, čeprav Lipowtiz na cesti deluje bolje kot Zasavec: »Bomo videli, zagotovo bomo naredili tisto, kar je najboljše za ekipo.«

Lipowitz ostaja na realnih tleh, do konca dirke po Franciji je na vrsti še nekaj zahtevnih etap, tudi peklenski Mont Ventoux in preizkušnje v Alpah. »Dobro sem na poti, počutim se dobro, nisem preveč utrujen. A vsi vemo, da je zadnji teden tisti, ki zlomi kolesarje,« se Nemec ne želi ukvarjati z mislijo na zmagovalni oder. Če bi ob Pogiju in Jonasu Vingegaardu v Parizu res stal na stopničkah, bi bil to velik uspeh. In napoved ekipi, da tudi ob verjetnem prihodu Remca Evenepoela lahko računajo nanj v vlogi kapetana za dirko vseh dirk.