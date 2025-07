Ko je na kolesu strah tudi Tadeja Pogačarja

Bo Tadej Pogačar (UAE) dobil vse tri pirenejske preizkušnje, je bilo glavno vprašanje pred 14. etapo s kar 4.950 višinskimi metri. Na njej se je nosilec rumene majice, ki je v velikem slogu dobil 12. in 13. etapo, odločil le za obrambo zajetne prednosti na vrhu skupne razvrstitve. To je najbolj osrečilo Thymena Arensmana (Ineos), ki je dobil svojo prvo etapo na Touru. Sicer pa je bila novica dneva odstop izmučenega Remca Evenepoela (Soudal Quick Step).

Ko je Arensman krenil v pobeg, ki mu je prinesel največji uspeh v karieri, se je v ozadju odvijala Evenepoelova drama. Belgijec, ki je lani dirko po Franciji končal na 3. mestu, že na prvem od štirih vzponov dneva na Tourmalet ni mogel slediti tempu glavnine, ki se je šele dobro ogrevala za še en dolg in naporen, tokrat deževen dan v Pirenejih.

Kmalu za tem je Evenepoel sestopil s kolesa in sedel v spremljevalni avto, iz njegove ekipe pa so sporočili, da se že tretji dan zapored ni najbolje počutil na kolesu, ter da bi z nadaljevanjem trpljenja lahko le ogrozil cilje, ki jih še ima za preostanek sezone. To je bil njegov tretji odstop v šestih nastopih na tritedenskih dirkah.

Karavana je šla naprej brez njega in tudi brez Mattiasa Skjelmoseja (Lidl Trek), ki si je pri hudem padcu poškodoval levo roko. Od tu so imeli Pogačarjevi moštveni kolegi iz ekipe UAE vse pod nadzorom, razen vremena. Dež in megla sta to 182,6 kilometrsko preizkušnjo naredila še bolj stresno. A vsi kandidati za vrh v skupnem seštevku razen Evenepoela so jo prestali brez večjih zapletov. Na vrsti pa je bil še ciljni vzpon na smučarsko središče Superbagnères, na vznožju katerega je vlak zasedbe iz ZAE, ki jo vodi športni direktor Andrej Hauptman, narekoval oster tempo. Kazalo je, da bo Pogačar spet skočil in se podal v lov na tretjo zaporedno etapno zmago, a je tokrat le odgovarjal na poteze tekmecev.

Čakal na Jonasov skok

In 4 km pred ciljem ga je izzval drugouvrščeni Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Na skoke Danca je Pogačar odgovarjal na videz brez težav, ni pa sprožil nasprotnega napada, kakršnih smo bili pri njem vajeni v dosedanjih etapah. Počakal je do finiša, ko je bil zmagovalec etape Arensman že varno v cilju, in v šprintu ugnal Danca, ki je izgubil štiri sekunde na cesti in še dve zaradi bonifikacij v cilju. Tako se je njegov zaostanek za Pogačarjem povečal na 4:13.

»Na koncu je bila to brutalna etapa, tudi zaradi vremena. V nekem trenutku me je bilo strah na kolesu, na spustu s Tourmaleta sem videl le zadnjo plat Pavla Sivakova. Nič se ni videlo, bilo je megleno, hladno, mokro, spolzko. Nekateri trenutki so bili res strašljivi. Etapa je bila zahtevna zaradi klancev in tudi zaradi razmer. Na začetku smo spet leteli, zelo težak dan je bil, a smo se dobro odrezali. Tudi Arensmanu klobuk dol, njegova vožnja je bila izjemna in zmaga zaslužena. Vesel sem zanj in tudi zase, ker sem še v rumeni majici,« je v cilju povedal Pogačar in razkril, da je tokratni zmagovalec njegov stari znanec.

V meglenih Pirenejih je bila vidljivost na trenutke izjemno slaba. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

»Poznava se že od leta 2018 in dirke Tour de l'Avenir. V zadnji etapi sem zapeljal s ceste, nato sem ga ujel in skupaj sva lovila tekmece na zadnjem klancu. Od takrat vem, da je super kolesar, ki ima lahko izjemne dneve in to je pokazal tudi danes,« je Pogi povedal o 25-letnem Nizozemcu.

Vseeno pa je imel precej več opravka z 28-letnim Dancem, ki je že dvakrat dobil Tour. »Jonas je poskušal, zelo dober je, pričakoval pa sem, da bo poskušal prej. Napadel je štiri kilometre pred koncem, lahko sem odgovoril, nisem pa imel ognjene moči, da bi krenil v protinapadi in na vso moč poganjal do cilja. Zato sem se osredotočil na nadzor etape do zadnjih 200, 250 metrov in šprintal za 2. mesto. Vse dobro, vse je bilo pod nadzorom in ostal sem v rumenem. Sicer pa na dirki ni bilo še veliko hribov, Hautacam in vožnja na čas. Mislim, da je bil od teh treh dni Jonas tokrat najmočnejši. Ne bo se vdal, napadal bo tudi v Alpah in na Mont Ventouxu, prihodnji teden nas čaka velika bitka,« je še povedal Pogačar.

Lipowitz na 3. mesto, Roglič na 6.

Za njim in Vingegaardom je tokrat potekala bitka za 3. mesto v skupnem seštevku, ki se je izpraznilo z Evenepoelovim odstopom. Dobil jo je Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), 24-letni moštveni kolega Primoža Rogliča, ki za rumeno majico zaostaja 7:53.

Primož Roglič se je v Pirenejih povzpel do 6. mesta v skupnem seštevku. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Zasavski orel je bil v skupini favoritov do Vingegaardovega napada, nato je moral nadaljevati v svojem tempu. V cilj je prikolesaril na 8. mestu, 2:46 za Arensmanom in 1:38 za Pogačarjem. Tako Roglič zdaj na 6. mestu v skupni razvrstitvi za rojakom zaostaja 10:34. Od tretjeuvrščenega Lipowitza ga loči 2:41.

»Bilo je težko, ampak bom pozitiven, bilo je malo bolje kot na Hautacamu. Malo premalo energije sem imel, da bi sledil najboljšim. Malo bolje pa je bilo, moram biti zadovoljen. Noge so bile boljše, ne tako dobre kot pri prvih, bodimo pozitivni, veliki hribi še prihajajo prihodnji teden,« je za TV Slovenija povedal Roglič, ki ni želel ugibati, kako visoko se še lahko povzpne, če ga bodo v nadaljevanju dirke dobro nesle noge: »Nimam pojma, kaj je rezultatsko mogoče, dali bomo vse od sebe.«

Profil 15. etape Toura. INFOGRAFIKA: Delo

Za karavano je najzahtevnejši del drugega tedna Toura, ki se bo jutri končal z razgibano 15. etapo na jugu Francije. V 169,3 kilometra bodo morali kolesarji premagati 2.400 višinskih metrov. Obeta za dan za ubežnike, morda tudi za Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious).