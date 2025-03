Primož Roglič prevzel vajeti glavnega pogajalca

Kaotična šesta etapa kolesarske dirke po Kataloniji, ki bi morala biti zelo zahtevna, je bila zaradi močnega vetra in nevarnih razmer na cesti skrajšana le na 25 kilometrov boja, na koncu je štela le za etapno razvrstitev, ni pa se v celoti upoštevala za skupni vrstni red. Dobil jo je Američan Quinn Simmons (Lidl-Trek).

Prireditelji so že na začetku etape sporočili, da ji bodo odvzeli tri vzpone, ki bi bili pomembni za njen razplet. Tako bi morali kolesarji prevoziti le dva kroga okoli Berge, kjer je bil start, po novem pa tudi cilj.

A zaradi razmer tudi ta odločitev ni obveljala, prireditelji so začasno nevtralizirali dirko, skupina je kar nekaj časa v počasnem ritmu kolesarila skupaj in pošiljala svoje predstavnike na pogovor z direktorjem dirke.

Prvi pogajalec je bil slovenski as Primož Roglič, ki naj bi predlagal, da ne vozijo drugega kroga, da sprostijo dirko, omogočijo boj za etapno zmago brez bonifikacijskih sekund, za skupni vrstni red pa se bi šteli le rezultati do pet kilometrov pred novim ciljem.

To se je tudi zgodilo, 25 kilometrov pred koncem prvega načrtovanega kroga se je začelo zares, pet kilometrov pred ciljem pa se je razplamtel boj za etapno zmago. S samostojnim pobegom kilometer pred ciljem je do nje prišel Simmons, zasledovalci so ga sicer dohiteli, a prehiteli ga niso. Drugo mesto je zasedel Čeh Pavel Bittner, tretje pa Avstralec Corbin Strong.

Vrstni red v skupnem seštevku je ostal enak, kot je bil po prejšnji etapi. Španec Juan Ayuso (UAE Emirates) ima sekundo prednosti pred Rogličem, ki se tako kot preostali Slovenci ni potegoval za etapno zmago.

Slovenski kolesar ekipe Red Bull-Bora hansgrohe bo v nedeljski zadnji, krožni etapi, ki bo dolga le 88 kilometrov, zagotovo poskušal napasti Ayusa. Trasa, ki bo vsebovala vzpone na Montjuic, bo to dovoljevala, na voljo pa bodo tudi bonifikacijske sekunde.