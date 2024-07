Konec Toura za Primoža Rogliča

Že tretjič zapored se je Tour de France za Primoža Rogliča končal predčasno. Iz njegove ekipe Red Bull Bora Hansgrohe so sporočili, da so se po temeljitih zdravniških pregledih po grdem padcu v 12. etapi odločili, da 34-letni Kisovčan ne bo nadaljeval dirke.

Za Rogliča nesreča nikoli ne počiva, bi lahko spet zapisali po tem, kar se mu je zgodilo 12,2 km pred ciljem ravninske 12. etape v kraju Villeneuve-sur-Lot. Kazahstanski kolesar Aleksej Lucenko (Astana) ni bil dovolj pozoren, s kolesom je podrsal ob robnik, ki je ločeval dva vozna pasova, in padel na nasprotni pas, na katerem je nanj z veliko hitrostjo naletel ravno Roglič.

Grdo je padel na desno ramo, ki si jo je poškodoval že večkrat in so mu jo leta 2022 tudi operirali. Da je v hudih bolečinah, je bilo razvidno že iz tega, da je stežka sledil tempu svojih moštvenih kolegov, ki so poskušali poskrbeti za to, da bi v boju za vrh skupnega seštevka izgubil čim manj časa. V cilj je vlak Red Bulla Bore Hansgrohe prikolesaril 2:27 za zmagovalcem etape Biniamom Girmayem (Intermarche Wanty) in tudi glavnimi tekmeci v boju za rumeno majico Tadejem Pogačarjem (UAE), Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) in Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike). Tako je Roglič v skupnem seštevku zdrsnil na 6. mesto z zaostankom 4:42.

Jasno je bilo, da je v boju za rumeno majico bolj kot ne odpisan, ne pa tudi, kako hude so poškodbe. »Primož Roglič je prestal podroben pregled naše zdravniške ekipe po včerajšnji etapi in nato še danes zjutraj. Odločili smo se, da danes ne bo štartal in se bo osredotočil na naslednje cilje. Hitro okrevaj, Primož,« so sporočili iz njegove ekipe.

Profil 13. etape Toura. FOTO: Infogrfika Delo

Niso objavili, kako hude so poškodbe in kateri so naslednji cilji. Roglič je pred padcem dal vedeti, da si želi nastopiti na cestni dirki na olimpijskih igrah, ki je na sporedu 3. avgusta. Če poškodbe niso prehude, ima dovolj časa za nekaj dni okrevanja in priprave za Pariz.

Sicer pa je to zanj že tretji zaporedni predčasni konec Toura. Lani je dirko po Franciji izpustil, leta 2022 je zaradi posledic padca v 5. etapi odstopil po 14. etapi, leta 2021 pa je grdo padel že v 3. etapi in vztrajal do 9. etape. Tour se danes brez njega nadaljuje z ravninsko 13. etapo s ciljem v Pauju, ta konec tedna pa sta na sporedu dve izjemno zahtevni pirenejski etapi.