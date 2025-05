Primoža Rogliča je ekipa pustila na cedilu

Makadamske izgube s konca uvodnega tedna Gira je Primož Roglič z dobrim kronometrom prepolovil in izpolnil del naloge v lovu na rožnato majico, najtežji ga čaka v gorah. Štiri težke etape s kopico vzponov v zadnjem tednu bodo velik preizkus zanj in za ekipo, strokovni komentator na eurosportu Brian Smith pa je prepričan, da ob sebi ne bo imel zadostne podpore.

»Rogličeva ekipa je bila super v prvih dneh dirke, res so dirkali brez napak, dobro so ga zaščitili in držali v ospredju. Padec in odstop Jaija Hindleyja je bil res nesrečen, ampak v zadnjih dneh so ga pustili na cedilu. Bil je preveč osamljen in bojim se, da bo tudi v naslednjih ključnih etapah ostal brez pomoči,« meni Smith, ki je največje uspehe dosegel na dirkah na Otoku, proslavil pa se je z menedžerskim delom predvsem pri MTN-Qhubeki.

Dotaknil se je tudi glavnih tekmecev: »Isaac Del Toro bi po drugi strani lahko bil problem za ekipo UAE Emirates, včasih je preveč dobrih kolesarjev brez jasne hierarhije lahko tudi težava, to smo v preteklosti že videli pri Movistarju, kjer je imel vsak kolesar svoje ambicije. Mislim, da je Del Toro zelo močan in bo imel veliko besede pri razpletu dirke.«

Kakšen razplet torej napoveduje Škot? »Roglič je bil zame prvi favorit pred začetkom dirke, še vedno ima dovolj možnosti za zmago.«