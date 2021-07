Razburjeni Mohorič: Kakšna tabletka, to je plod napornega dela

Matej Mohorič je bil razočaran, ker ekipo sumijo goljufije. FOTO:

Benoit Tessier/Reuters

Matej Mohorič je nekaj časa bežal skupaj s francoskim zvezdnikom Julianom Alaphilippom. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Slovenski kolesarski asje po današnji 18. etapi dirke po Franciji za RTV Slovenija podal mnenje glede preiskave, ki jo je francosko tožilstvo zaradi domnevnih dopinških nepravilnosti sprožilo proti njegovi ekipi Bahrain Victorious. Dejal je, da izidi niso plod nečednosti, temveč trdega dela in dolgih let odrekanj ter treningov.»Danes smo bili res razočarani zaradi vsega, kar se je zgodilo včeraj zvečer. Odločeni smo bili, da pokažemo, da nimamo kaj skriti, da smo vsi dobri kolesarji in da ni naključje, da tukaj dosegamo dobre rezultate,« je po etapi, v kateri je zasedel 35. mesto po dolgem begu, dejal Mohorič. Šestindvajsetletnik iz Podblice je bil kot član moštva del policijske racije v hotelu v Pauju, kjer so v sredo noč prebili člani Bahrain Victorious.Obisk policije je potrdil šef ekipe Slovenec, ki pa pravi, da to ni nič neobičajnega in da njihovi kolesarji ničesar ne skrivajo, je danes poročal kolesarski portal cyclingnews.com. »Zaprosili so za datoteke treningov kolesarjev, preverili avtobus in to je to. Obisk je trajal eno uro, na koncu so se zahvalili. Zakaj so nas obiskali, ne vemo, bomo pa to danes ugotovili prek odvetnikov,« je dejal Eržen, ki trdi, da ni nobenih razlogov, da ekipa ne bi nadaljevala dirke.Francoska policija je pozneje prav tako za cyclingnews.com potrdila, da je v ekipi Bahrain Victorious začela predhodno preiskavo zaradi domnevnih obtožb glede dopinga. V izjavi tožilstva v Marseillu so prav tako dejali, da so 3. julija začeli preiskavo ekipe Bahrain Victorious glede morebitnega pridobivanja, prevoza, posedovanja in uvoza prepovedanih snovi ali metod.Na vse skupaj se je odzval tudi Mohorič po etapi, v kateri je slavil prav njegov rojak. »Nismo sicer najboljši, ampak še vedno včasih posežemo po vrhu. Tudi danes sem bil odločen, da dam danes vse od sebe in da pokažem vsem, koliko veljam kot kolesar. Mogoče ne grem vsak dan na polno, takrat ko grem, pa lahko zmagam v etapi,« je dodal.»To ni kar tako, da bi vzel čudežno tabletko in bil kar boljši, ampak je to plod trdega dela in dolgih let odrekanja in treninga. Po eni strani sem razočaran, po drugi strani pa sem vesel, da so nas preiskali in vem, da nimajo kaj najti. Upam, da bo od zdaj naprej jasno, da spadamo med najboljše ekipe na svetu in da tukaj ni nobenih nepravilnosti,« je zaključil Mohorič, zmagovalec sedme etape letošnjega Toura, ki je zaradi moteče preiskave ostal brez masaže in večerje.Preiskavo sicer pod budnim očesom francoskih tožilcev vodi urad OCLAESP, pristojen za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, kjer je preiskavo uradno odprl državni tožilec. »S predhodno preiskavo se še naprej ugotavlja resničnost domnev glede kaznivih dejanj. Ta preiskava in izvedena akcija nikakor ne napovedujeta obstoja kaznivih dejanj. Kdor je osumljen ali preganjan, se šteje za nedolžnega, dokler se mu ne dokaže krivda,« so iz tožilstva v Marseillu še zapisali v izjavi za javnost.