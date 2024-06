Roglič in Evenepoel spet na tleh, etapa nevtralizirana

Na kriteriju Dauphine, tradicionalni generalki za Tour de France, bi morala biti 5. etapa mirna za favorite za končno zmago, vendar se je v močnem dežju sprevrgla v nočno moro. Po dveh množičnih padcih, ob katerih sta na tleh pristala tudi nosilec rumene majice Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) in njegov najbližji zasledovalec Primož Roglič (Bora hansgrohe) jo je tekmovalna žirija nevtralizirala.

V kratkem razdobju je prišlo do dveh hudih množičnih padcev, drugi se je zgodil okoli 22 km pred ciljem, ko je med mokrim spustom en padec sprožil kolesarske domine. Več deset tekmovalcev je popadalo po cesti in v jarek ob njej. Tekmovalna žirija se je hitro odzvala ter zaustavila ubežnike in kolesarje iz glavnine, ki so se izognili padcu ali se najhitreje pobrali po njem.

Med njimi ni bilo Rogliča, ki je po padcu preizkusil gibljivost desne rame, se okrepčal in sedel nazaj na kolo, dlje pa je na tleh ležal Evenepoel, ki se je naposled tudi pobral in nadaljeval. Oba sta bila pred dobrima dvema mesecema vpletena v množični padec v 4. etapi dirke po Baskiji, zaradi katerega se na dirke še vedno ni vrnil dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ki si je zlomil ključnico, več reber in poškodoval pljuča. Na Baskovskih cestah jo je Roglič odnesel brez zlomljenih kosti, vendar je moral vseeno odstopiti, Evenepoel pa si je zlomil ključnico in lopatico.

Tokrat sta jo oba odnesla bolje, skupaj z glavnino sta v počasnem tempu prikolesarila do cilja in se bosta v naslednjih dneh udarila za zmago. Pred njima so še tri zahtevne gorske etape, v katerih bo Roglič poskušal nadoknaditi 33 sekund zaostanka za Evenepoelom, ki je bil v 4. etapi najboljši v vožnji na kronometer. Veliko smole so spet imeli pri ekipi Visma Lease a Bike, saj sta zaradi poškodb odstopila Steven Kruijswijk in Dylan van Baarle.

Profil 6. etape kriterija Dauphine. FOTO: Infografika Delo

Profil 7. etape kriterija Dauphine. FOTO: Infografika Delo