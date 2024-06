Rogliča po padcu čaka vožnja na čas; lahko bi se končalo huje

Kolesarje na kriteriju po Dofineji danes čaka posamična vožnja na čas, ki bo dolga 34,4 km med krajema Saint-Germain-Laval in Neulise. Slovenski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je v tretji etapi po 35 km padel in se ob zaključku ni potegoval za zmago, četrto etapo pa bo pričakal kot četrti v skupni razvrstitvi.

Roglič je v torkovi etapi v cilj prišel na desetem mestu, tri sekunde za zmagovalcem, Kanadčanom Derekom Geejem (Israel-Premier Tech), v skupnem seštevku pa je iz drugega mesta nazadoval na četrto. Gee je z uspehom kariere prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi, Roglič pa na četrtem mestu zaostaja za sedem sekund.

Slovenec je kmalu po startu etape padel, a je njegova ekipa po dirki sporočila, da je odšel k zdravniku in bo z njim vse v redu.

»Zgrešil sem cesto in padel. Lahko bi se končalo huje, na srečo ni večjih bolečin. Bomo videli, kako bo v prihodnjih dneh. Zaključek etape ni bil po mojem okusu, saj je bila skupina precej velika, se pa že veselim kronometra, ki bo odličen test pred tourom,« je po koncu tretje etape novinarjem povedal Roglič.

Trasa današnjega kronometra je sicer dokaj razgibana, a brez pravih klancev, z rahlim zaključkom navkreber. Po mnenju poznavalcev naj bi trasa ustrezala tako Rogliču kot belgijskemu asu Remcu Evenepoelu.