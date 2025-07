V nadaljevanju preberite:

Tako kolesarji na Touru kot njihovi navijači so veliko pričakovali od 10. etape 112. dirke po Franciji. Karavana je prvič zavila v prave hribe, a bitka v Centralnem masivu na dan Bastilje na videz ni bila tako srdita, kot so napovedovali. Za to je kriva predvsem moč ekipe UAE Tadeja Pogačarja, ki je preprečila vse resne napade, dopustila pa je etapno zmago Simona Yatesa (Visma Lease a Bike) in rumeno majico na plečih Bena Healyja (EF Education).