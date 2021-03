Šprinterski obračun Bolu, Roglič čaka jutrišnji kronometer

Z leve proti desni: Mads Pedersen, Sam Bennett, Fabien Doubey. FOTO:Anne-Christine Poujoulat/Afp

Rezultati 2. etape:

Primož Roglič je že z mislimi na jutrišnjem kronometru. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/Afp

Druga etapa dirke Pariz–Nica, ki jo je končal na 37. mestu, je zaminila stresno, saj je trideset kilometrov pred ciljem padel njegov pomočnik v gorskih etapah, ki pa je vseeno nadaljeval in sam ujel glavnino petnajst kilometrov pred ciljem. V šprinterskem obračunu se je najbolje znašel Nizozemec(DSM).(Bike Exchange) je novi nosilec rumene majice.Etapa je bila dolga 188 kilometrov, 160 kolesarjev je štartalo v mali vasici Oinville-sur-Montcient, cilj je bil v mestu Amilly. Ravninska etapa z dvema letečima in enim gorskim ciljem tretje kategorije.V rumeni majici je štartal včerajšnji zmagovalec prve etape Irec(Deceuninck-QuickStep), prav tako je najboljši v razvrstitvi za zeleno majico najboljšega po točkah, vendar jo je posodil(Trek Segafredo), še točneje, izposojeno zeleno majico bi moral nositi Francoz(Groupama-FDJ), vendar se ji je odrekel, ker nosi majico francoskega državnega prvaka. Pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih je nosil včerajšnji junak etape, ki je bil v solo begu več kot 100 kilometrov, Francoz(Total Direct Energie), belo majico najmlajšega najboljšega je nosil dvaindvajsetletni(Alpecin-Fenix).Napadi so se vrstili s štartne črte druge etape. Resen pobeg je uspel na 17. kilometru dvema kolesarjema.(Qhubeka) in(Alpecin-Fenix) sta si hitro prikolesarila občutno prednost, ki pa se je med dirko gibala vseskozi okoli treh minut.Na 72. kilometru etape je bil edini gorski cilj tretje kategorije. Cote des Granges-le-Roi sta prva prečkala ubežnika, eno točko pa si je priboril nosilec pikčaste majice(Total Direct Energie), ki si je majico rezerviral tudi za tretjo etapo. Sledil je prvi leteči cilj, na katerem je bil najhitrejši(Bike Exchange) in se zaradi pridobljenih bonus sekund virtualno prebil na drugo mesto v skupnem seštevku.Ubežnika dneva(Qhubeka) in(Alpecin-Fenix) sta bila ujeta 80 kilometrov pred ciljem. Peloton je uspavano nadaljeval vse do 70 kilometrov pred ciljem, ko so bočni veter izkoristili kolesarji Deceuninck-QuickStepa. Glavnina se je začela trgati in v pičlih dveh kilometrih je peloton razpadel na tri skupine.je brez težav sledil najhitrejšimi, vseskozi je bil v varnem zavetrju svojega moštva. Bočni veter in napadalni kolesarji Deceuninck-Quick Stepa niso naredili veliko škode, v desetih kilometrih je bila večina pelotona spet skupaj.Dvaintrideset kilometrov pred ciljem je bil najprej drugi leteči cilj, ki ga je dobil veteran(Israel Start-up Nation), potem pa je nerodno padel Rogličev pomočnikki je potem sam lovil glavnino kar 15 kilometrov.V zadnjih desetih kilometrih sta se zgodila dva huda padca. Prvi devet kilometrov pred ciljem, še hujši drugi pa v zadnjem kilometru. V tehnično zelo zahtevnem šprintu je vse kazalo, da bo slavil(Trek-Segafredo), vendar je v zadnjih metrih z veliko večjo hitrostjo mimo pridrvel(DSM). Do spremembe je prišlo tudi v skupnem seštevku, rumeno majico je prevzel Avstralec(Bike Exchange)1.(DSM)2.(Trek-Segafredo)3.(Bike Exchange)4.(B&B Hotels)5.(Deceuninck-Quick Step)