Lastniki Rogličeve ekipe želijo Pogačarja v vzhodni Nemčiji

Zanimiva novica za slovenske ljubitelje vrhunskega kolesarstva prihaja iz Nemčije, v javnost pa so jo lansirali predvsem nemški, slovaški in češki mediji. Tour de France, prestižna kolesarska dirka po Franciji, naj bi namreč leta 2030 prvič v zgodovini štartala v vzhodni Nemčiji, natančneje v zveznih deželah Saška in Turingija. Pobudo za ta zgodovinski mejnik je predstavil novoustanovljeni klub »Grand Depart Allemagne«, ki je prejel široko podporo nemške kolesarske zveze.

Stroški v višini 20 milijonov evrov

Leto 2030 bo zaznamovalo 40. obletnico združitve Nemčije, organizatorji dirke želijo tudi s štartom Toura v nekdanjih vzhodnonemških regijah poudariti pomen evropskega povezovanja in zgodovinske simbolike. Predlagane so tri etape: prva bi potekala od Dresdna do Gere preko Erzgebirgeja, vključno z legendarno »Strmo steno« v Meeranu, ki je znana iz nekdanje Dirke miru; druga etapa naj bi bila kronometer med Hallom in Leipzigom; tretja pa bi povezovala Erfurt in Magdeburg, so pojasnili v spletnih izdajah nemških časopisov.

Organizatorji ocenjujejo stroške izvedbe tega dela Toura na približno 20 milijonov evrov, medtem ko pričakujejo gospodarske koristi za regijo v višini med 150 in 200 milijoni evrov, in sicer predvsem zaradi povečanega turizma. Financiranje naj bi zagotovili zasebni sponzorji in podjetja, med katerimi se omenja tudi RB Leipzig, ki ima močne povezave z Red Bullom, mecenom ene od največjih kolesarskih ekip na svetu Red Bull–Bora–Hansgrohe, za katero tekmujeta tudi slovenska kolesarja Primož Roglič in Jan Tratnik.

Projekt že premore pisne izjave o podpori predsednikov vlad treh zveznih dežel, kar kaže na močno politično podporo. Naslednji korak bo predstavitev projekta organizatorju Toura, francoski družbi Amaury Sport Organisation (ASO), s katero naj bi se začela konkretna pogajanja že to poletje.

Štart dirke po Franciji želi tudi Češka

Treba je poudariti, da Nemčija ni edina, ki si prizadeva za štart dirke Tour de France na svojih tleh. Tudi Češka si prizadeva za Grand Depart v letih 2028 ali 2029, pri čemer se kot možna lokacija omenja Praga. Projekt vodi ekipa L’Etape Czech Republic, ki že sodeluje z ASO in že uživa podporo direktorja Toura Christiana Prudhomma, trdijo češki novinarski kolegi.

Če bo Nemčiji uspelo pridobiti Grand Depart 2030, bi bilo to prvič po letu 2017, ko je Tour štartal v Düsseldorfu, da bo dirka znova obiskala Nemčijo, in sploh prvič, da bi bil štart v vzhodnem delu države. Bomo videli, kako se bo razpletlo, in ali bodo Tadej Pogačar in drugi zvezdniki kolesarstva res odpirali Tour v Nemčiji in na Češkem.