Urška Žigart tik pred zdajci ostala brez dirke, ki ji je pisana na kožo

Jutri se bo začela ženska kolesarska dirka po Španiji. Na tej bi morala nastopiti tudi slovenska kolesarka Urška Žigart, ki pa je nastop zaradi bolezni odpovedala, poročajo slovenski mediji.

Osemindvajsetletna slovenska kolesarka je na instagramu sporočila, da ima vročino. »Veselila sem se nekaterih dolgih klancev, zato sem razočarana, ker sem morala dirko odpovedati. Navijala bom za moštvene kolegice in upam, da se kmalu vrnem,« je še zapisala.

Partnerka Tadeja Pogačarja je letos prestopila v ekipo AG Insurance-Soudal, v letošnji sezoni pa odpeljala le devet tekmovalnih dni. Žigartova je na dirki po Španiji nastopila leta 2023 in končala kot 40.

Letošnja dirka po Španiji bo trajala do sobote, 10. maja. Vuelta se bo začela v Barceloni in se končala po sedmih etapah in 750 km. Na dirki bosta od Slovenk nastopili še članici Cofidisa Špela Kern in Eugenia Bujak.