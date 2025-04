Tadej Pogačar z devetim spomenikom Touru naproti

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar (UAE) je nepremagljiv, če je na najzahtevnejših preizkušnjah v vrhunski formi. To je potrdila tudi 111. dirka Liege–Bastogne–Liege, na kateri se je kolesarski svet nadejal njegovega velikega dvoboja z Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), dobil pa še eno simultanko slovenskega zvezdnika, ki je še tretjič osvojil »staro damo«.

To je bila njegova deveta zmaga na spomenikih, s čimer se je povzpel na tretje mesto večne lestvice. Deli si ga s Seanom Kellyjem, Faustom Coppijem in Costantejem Girardengom. Pred to izbrano družbo sta le še Roger De Vlaeminck (11) in kralj klasik Eddy Merckx (19). Je pa ob tem Pogačar postal tudi prvi v zgodovini, ki se je na oder za zmagovalce uvrstil na šestih spomeniških dirkah zapored. To gotovo ni slaba popotnica pred kratkim predahom in pripravami za Tour, ki se bo v Lillu začel 5. julija. Pogačarja bomo naslednjič na štartu videli na generalki zanj, kriteriju Dauphine 8. junija.