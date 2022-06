V Novi Gorici začetek dirke po Sloveniji

Prvo ime dirke bo slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z ekipo UAE Team Emirates preizkusil formo pred dirko po Franciji in ciljal na drugo zaporedno zmago na domači pentlji. Ta bo prvega kolesarja sveta v naslednjih dneh peljala tudi skozi domačo vas Klanec pri Komendi. Skupaj bo karavana v petih dneh prepeljala 791,3 km, prvi dan od Nove Gorice do Postojne 164,7 km. S tremi kategoriziranimi vzponi bi lahko uvodna etapa že takoj ustvarila pomembne razlike med tekmovalci.

Pogačar se bo poleg razgibane trase moral pomeriti tudi z močnimi tekmeci, ki jih bodo dale štiri ekipe iz najvišjega svetovnega razreda, skupaj pa 22 ekip. Med njimi je tudi moštvo Bahrain Victorious s kar štirimi slovenskimi kolesarji, vključno s trenutno šestim kolesarjem sveta Matejem Mohoričem. Ta sicer za razliko od Pogačarja ne cilja na skupno zmago, saj se bo osredotočal predvsem na priložnosti za etapne zmage.

Udeležba kar sedmih od osmih slovenskih kolesarjev, ki nastopajo za ekipe najvišjega svetovnega ranga, pa dirki daje tudi status nekakšnega nacionalnega kolesarskega praznika. Poleg Pogačarja in Mohoriča bodo v naslednjih dneh dirkali še Luka Mezgec v dresu BikeExchange-Jayca, v dresu UAE Team Emirates bo Jan Polanc, za Bahrain Victorious pa bosta nastopila še Jan Tratnik, Domen Novak in novinec v ekipi, 22-letni Idrijčan Matevž Govekar.

Izmed tujih zvezdnikov se bosta v naslednjih dneh v vrstah Pogačarjeve ekipe predstavila nekdanji svetovni prvak Portugalec Rui Costa in Poljak Rafal Majka, ki je leta 2017 že slavil na slovenski pentlji. Mezgcu bo v ekipi družbo delala Nizozemec Dylan Groenewegen, pri moštvu Astane pa bo prvo ime Valerio Conti.