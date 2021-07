V prvi gorski etapi kolesarje čaka kar pet prelazov

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:05

Glavno današnje vprašanje je, kako bosta danes preživela vodeča v skupnem seštevku,in? Drugo vprašanje je, ali boletošnji Tour kar zapečatil? Seveda, do Pariza je še daleč, upoštevamo dejavnik sreče. Ali boštartal, je tretje veliko vprašanje. Videli bomo tudi odgovor nosilca pikčaste majice. Kdo ga bo, če ga bo slekel?ima danes preživetveni dan.Od podplatov Jure čez Alpe poteka ssma etapa, ki je prva prava gorska na letošnjem Touru. Kolesarji bodo morali premagati 150,8 kilometra dolgo traso med Oyonnaxom in Le Grand-Bornandom. Vmes so trije klanci prve kategorije, eden tretje in eden četrte. Vse slupaj danes znese, kar 3558 višinskih metrov. Pred vhodom v Alpe je še edini leteči cilj na 44. kilometru.Prvih 100 kilometrov je valovitih, izstopata dva klanca, prvi je Cote de Copponex, ki je dolg 6,5 kilometra, povprečen naklon je 4,4-odstoten, klanec sodi v tretjo težavnostno kategorijo. Potem sledi klanec Cote de Mentonnex-en-Bornes, ki je še položnejši in sodi v četrto kategorijo.Vendar, prava gorska etapa se začne takoj po mestu Bonnevillu, ko se pokonci postavi Cote de Mont-Saxonnex, ki je dolg 5,7 kilometra s povprečnim 8,3-odstotnim naklonom. Skoraj takoj po spustu je na vrsti preizkušnja dneva, sledita si prelaza Col de Romme in Col de Colombiere.Romme je dolg 8,8 kilometra z 8,9-odstotnim nakonom, medtem ko je Colombière dolg 7,5 kilometra in v povprečju ima 8,5-naklon. Najstrmejši del je ravno v bližini vrha. Potem sledi dolg spust v Le Grand-Bornandom. Če Mohorič preživi vse današnje klance, bi lahko v spustu dosegel še eno zmagoslavje.