V rožnatem svetovni prvak, ki je očetu kupil kolesarsko trgovino

Mads Pedersen je kot švicarski nož, na kolesarskih dirkah skoraj ni terena, ki mu ne bi ustrezal. Zmaguje v šprintih ali s solo napadi, kot smo videli na spomladanskih klasikah, niti hiter ritem na krajših vzponih ga ne vrže iz tira, zato mu je Lidl-Trek v prvi etapi Gira lahko pripravil odlično izhodišče, zdesetkal glavnino in mu pomagal do zmagoslavja v šprintu.

Pedersen bo jutri nosil rožnato majico, mavrična pa ostaja njegov največji dosežek. Danec je leta 2019 v šprintu ubežne skupine na zahtevni dirki v Yorkshiru, kjer je dež več ur močil tekmovalce, presenetljivo ugnal Mattea Trentina in postal svetovni prvak. Izstrelil se je med kolesarske zvezde in s prvo zajetno plačo in bonusom, ki je sledil, osrečil očeta.

»Moj oče nima prave izobrazbe, vozil je tovornjak od pete ure zjutraj do petih popoldne. Prisegel sem si, da bom, če bom imel enkrat dovolj denarja, najprej poskrbel zanj. Ko sem zaslužil prvo večjo vsoto, sem mu jo podaril in kupil si je malo kolesarsko trgovinico, ki jo vodi. Tako bo lahko užival v življenju in živel dlje, vredno je bilo vsakega centa,« je Pedersen kot dober sin navdušil dansko javnost.

Zmagovalni oder v Harrogatu na SP 2019. FOTO: Ben Stansall/AFP

Sicer velja za izjemno samozavestnega kolesarja, na dirkah meji na arogantnega, a ostaja prijazen in v karavani zelo priljubljen. Pred davki je pred leti s partnerko pobegnil v Švico, odločitve pa ne obžaluje: »Marsikdo me je zato gledal postrani, a to je konec koncev moj denar, kajne? Jaz sem ga zaslužil in edino logično, da želim z njim ravnati kar se da dobro. Nekaj mi mora ostati tudi za po koncu kariere, po 15 letih v kolesarstvu težko dobiš službo, delo za blagajno v veleblagovnici pa mi nič kaj ne diši, čeprav nimam nič proti temu. Enostavno imam preveč energije za kaj takšnega.«

Če bo zvezdnik Lidl-Treka vsaj približno preudarno ravnal z denarjem, teh skrbi ne bo imel. Z rožnato majico in zmago v prvi etapi je izpolnil cilj na Giru, jutri jo bo na kronometru lahko branil sproščeno, na krilih vodstva pa v 13 km večinoma ravnega kronometra tudi Pedersena ne gre kar tako odpisati.