Anketa pred Girom: Primož je kot vino, kljub letom je vedno boljši

Dirka po Italiji je pred vrati, na albanskih tleh se bodo kolesarji podali na tri tedne dolgo pot, ki jih bo od Drača popeljala vse do Rima 1. junija. Giro bo po napovedih sogovornikov nepredvidljiv, celotno anketo s tekmovalci (aktualnimi in bivšimi) in drugimi kolesarskimi delavci lahko preberete v petek v tiskanem in spletnem Delu.

Foto Bahrain Victorious

Med sogovorniki je bil tudi, športni direktor v razvojni ekipi Bahrain Victorious, prej pa dolgoletni tekmovalec. »Od Primoža iskreno ne pričakujem nič manj kot misel na zmago. V zadnjih letih vedno znova dokazuje, da je kot vino. Starejši kot je, boljši je. In to zato, ker se zaveda, da tudi konkurenca napreduje. Tako hitrih, kot je bil on ob prvi zmagi na Giru, je danes vsaj šest ali sedem kolesarjev, morda še več. Primož se tega zaveda in vedno znova navduši, kako se je zmožen prilagoditi in izboljšati kljub letom, ki pri regeneraciji ne pomagajo,« pravi Jenko.

Dirka bo razburljiva, a verjame, da se na koncu znova lahko veselimo Slovenci: »Zmaga Primoža ne bi bila presenečenje, ima zelo dobro ekipo. Upam, da bo dirka razburljiva, da bomo spremljali dirko, ki bo odprta in ne bo prevelikih razlik. Razen, če bodo v prid Primoža, potem ne bo nič narobe.«

FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

V vrstah Bahraina bo dirkal eden glavnih konkurentov slovenskega zvezdnika Antonio Tiberi. »Upam, da bo tudi letos nevaren, lani je bil eden redkih, ki si je sploh upal napasti prej kot Pogačar. Giro je končal visoko, upam, da letos naredi še korak naprej.« Ob tem je Jenko povabil vse slovenske navijače ob cesto 24. maja, ko bo Giro gostoval v Novi Gorici: »Ogledal si bom etapo v živo, vsi ljubitelji kolesarstva in športa na sploh bi morali imeti ta datum na koledarju obkrožen od predstavitve trase.«