Znano, s kakšnimi ritmi si Roglič dviguje adrenalin

Znano je, da je slovenski kolesarski as Primož Roglič po duši roker, včasih ga vidimo tudi v majici legendarne avstralske skupine AC/DC. Njegovi najbolj zvesti navijači, ki ga spremljajo tudi na štartu dirke po Italiji v Albaniji, so za šampiona iz Strahovelj pri Kisovcu celo sestavili seznam z glasbo na platformi Spotify z naslovom Rock'n'Roglič 2025.

Za prvo hribovito etapo od Drača do Tirane so izbrali 10 skladb v dolžini 43 minut. Na njej so omenjeni AC/DC (Back in Black), Motörhead (Ace of Spades), Rammstein (Du hast), Black Sabbath (Iron Man), Metallica (Enter Sandman), Iron Maiden (Run to the Hills), Guns N' Roses (Welcome to the Jungle), Def Leppard (Put Some Sugar On Me), Red Hot Chilli Peppers (By the Way); edina slovenska skladba je Pot V X od Siddharte.

Ni sicer jasno, ali si je zvezdnik ekipe Red Bull–Bora–Hansgrohe, ki lovi drugo zmago na Giru po drami leta 2023, dejansko dvigoval adrenalin v pripravah na štart s temi rokerskimi ritmi. Med dirko gotovo ne posluša glasbe, saj mora biti na radijski zvezi s strokovnim štabom v avtomobilu.