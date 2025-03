Glavni rival je Pogačarju vrgel rokavico

Kolesarski svet je z velikim zanimanjem pospremil začetek svetega kolesarskega tedna v Flandriji. V zadnjih letih je klasika E3 Harelbeke pridobila na veljavi, ker je odličen pokazatelj forme pred glavnim dogodkom, veliko Ronde prihodnjo nedeljo. Zdi se, da bo Mathieu van der Poel zelo težko premagljiv, na poti do Harelbekeja je odpihnil tekmece.

Klasika E3 je potekala po pričakovanjih, v vzdržljivostnem boju na izpadanje je imel nekdanji svetovni prvak največ moči. Prvo selekcijo sta ob njem preživela še Mads Pedersen in Filippo Ganna, a tudi Danec in Italijan nista bila kos njegovemu pospeševanju na slavnem vzponu na Oude Kwaremont. Od vrha do ciljne črte je Mathieu le še pospeševal, Pedersen se je boril kot lev, a je tudi on po nekaj kilometrih vzdignil belo zastavo in se osredotočil na dirko za drugo mesto, tudi Ganna je bil s tretjo stopničko zadovoljen.

Na poti do Sanrema Pogačar ni uspel streti glavnih tekmecev, bo na Kwaremontu in Paterbergu čez teden dni bolj uspešen? FOTO: Marco Bertorello/AFP

Van der Poel je po zmagi v Sanremu še enkrat pokazal, da je v življenjski formi, na enodnevnih dirkah je v tej sezoni še nepremagan. Dirko E3 Harelbeke je dobil drugič zapored, zdi se, da ga na poti do četrte zmage na Ronde naslednjo nedeljo lahko ustavi le še Pogačar.