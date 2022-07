Zaključek sobotne etape z zelo zahtevnim klancem

Kolesarji se bodo poleg izjemne vročine spopadli tudi s petimi kategoriziranimi vzponi, med njimi bo najtežji zadnji na Croix Neuve, po vrhu katerega bosta do cilja še slaba dva ravninska kilometra. Današnja etapa se bo začela v Saint-Etiennu ob 12.25, organizatorji pa najboljše v cilju pričakujejo nekaj po 17. uri.

Glede na razgibanost etape in pet kategoriziranih vzponov je pričakovati hitro in naporno etapo. Vročinski val bo prav tako prispeval svoje, zato bi lahko predvsem na zadnjem vzponu nastale manjše razlike med najboljšimi. Vzpon na Croix Neuve bo po skoraj 190 km ob izjemni vročini še bolj zahteven, kot kažejo številke. Gre za tri kilometre dolg vzpon z 10,2-odstotnim povprečnim naklonom. Najtežji je v srednjem delu, po prihodu na vrh pa sledita še slaba dva kilometra ravnine do cilja v mestecu Mende na 1030 m nadmorske višine.

Profil sobotne etape. FOTO: Letour.com

V skupnem seštevku v petek po prav tako zahtevni in vroči 13. etapi ni prišlo do sprememb. Danec Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) bo tudi tokrat nosil rumeno majico vodilnega, še naprej ima 2:22 minute naskoka pred prvim izzivalcem, Slovencem Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je Britanec Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), ki zaostaja 2:26 minute.

Etapa bi lahko bila pisana na kožo ubežnikom. Na svojo priložnost bodo tako čakali preostali štirje Slovenci. Taktično bi lahko z velikim zaostankom v skupnem seštevku v beg skušal priti tudi Primož Roglič in kasneje bodisi pomagati moštvenemu kolegu Vingegaardu bodisi boriti se za etapno zmago. V begu bi se lahko znašli tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange).