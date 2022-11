Albert Riera je v skrbeh: Svit Sešlar pozimi lahko gre

V nadaljevanju preberite:

»Znova ta prekleti VAR," so se po žvižgu sodnika Nejca Kajtazovića za konec prvega polčasa razburjali Domžalčani. Franko Kovačević je v sodnikovem dodatku derbija Ljubljanske kotline v 17. kolu 1. SNL z bližine matiral Matevža Vidovška. Videopregled je razkril, da je v začetku akcije Benjamin Markuš igral z roko, in domžalski gol so razveljavili. Konec derbija je bil takšen, kot ga je narekovalo razmerje sil na igrišču. Trojica ljubljanskih vezistov Svit Sešlar, Mario Kvesić in Augustin Doffo je držala vse vajeti igre v svojih nogah in bolj ali manj delila lekcije krepko naivnim Domžalčanom: Doffo je osvajal žoge, dobival dvoboje, začenjal akcije, Kvesić je bil navit in vsepovsod, Sešlar pa ... S svojo levo nogo in inteligenco je resnično biser, ki navdušuje iz tekme v tekmo. I