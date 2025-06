Sekulić spet v dvojni vlogi, odhaja v Rusijo

Slovenski košarkarski trener Aleksander Sekulić je dobil novega delodajalca, v Rusiji bo vodil Zenit iz Sankt Peterburga, je klub zapisal na spletni strani. Selektor slovenske reprezentance je z ruskim velikanom podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.

Sedeminštiridesetletni Ljubljančan je nazadnje med letoma 2022 in 2024 vodil Lokomotiv iz Kubana, nato pa si je vzel odmor od klubske košarke. Z Lokomotivom je v sezoni 2022/23 med drugim ekipo vodil v finalu VTB lige in izgubil proti CSKA Moskvi.

Svojo trenersko pot je Sekulić začel pri Geoplinu Slovanu, nato pa v domovini vodil še Triglav, Koper, Krko in Škofjo Loko. Preden se je podal v Rusijo, je bil med letoma 2017 in 2022 še na čelu češkega Nymburka.

Od leta 2020 je tudi selektor slovenske reprezentance, ki jo bo to poletje vodil na evropskem prvenstvu. Slovensko izbrano vrsto v Katovicah na Poljskem čakajo dvoboji v skupini D proti gostiteljici, Franciji, Belgiji, Islandiji in Izraelu.

Eurobasket se bo začel 27. avgusta in trajal do 14. septembra, Slovenijo pa prva tekma čaka 28. avgusta proti Poljakom. Države gostiteljice prvenstva stare celine so sicer še Ciper, Finska in Latvija, kjer bo tudi zaključni del tekmovanja.