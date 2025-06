Na Kitajskem poletni boj pod koši

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je sprejela vabilo kitajskih partnerjev in bo od 21. do 28. julija gostovala na prijateljskem turnirju v Šanghaju, kjer bo odigrala dve tekmi z Veliko Britanijo, so sporočili iz pisarne Košarkarske zveze Slovenije na družbenih omrežjih.

Tako bo izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo konec avgusta, odigrala osem prijateljskih tekem. Domačim gledalcem se bo predstavila 8. avgusta v Stožicah proti aktualnim svetovnim prvakom Nemcem ter 19. avgusta, prav tako v Ljubljani proti Veliki Britaniji, s katero bo tako pred tem že prestala dve preizkušnji pod kitajskimi koši.

Z Nemci bo nato 10. avgusta odigrala še povratno tekmo v Mannheimu, 15. in 16. avgusta se bo v Rigi pomerila z Litvo in Latvijo, pred odhodom v Katovice pa bo 21. avgusta igrala še s Srbijo v Beogradu.

Slovenija bo v predtekmovanju EP igrala z domačo Poljsko, s Francijo, z Belgijo, Islandijo in Izraelom.