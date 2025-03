Znani nasprotniki Slovenije na eurobasketu, tekmeci so premagljivi

Slovenska košarkarska reprezentanca je dobila nasprotnike v skupinskem delu letošnjega eurobasketa. Nasprotniki Slovenije bodo Francija, Poljska, Belgija, Izrael in Islandija. Eurobasket se začne 24. avgusta, prvak bo znan 14. septembra v Rigi.

Že pred žrebom je bilo jasno, da bodo Slovenci prvi del prvenstva odigrali v poljskih Katovicah, kjer je EP potekalo tudi leta 2009. »Ni toliko pomembno, kdo bodo naši nasprotniki, zahtevnost naloge bo odvisna od tega, v kakšni zasedbi bodo oni in kakšna bo naša reprezentanca,« je pred plesom kroglic opozoril selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija je bila na podlagi uvrstitve na Fibini lestvici uvrščena v drugi boben, v prvem so bile Srbija, Nemčija, Španija in Francija, ki bo tekmica Slovenije. Iz tretjega bobna so se v slovensko skupino uvrstili Poljaki, iz četrtega Izrael, iz petega Belgija in iz šestega Islandija.

Slovenija bo na Poljskem igrala s pomlajeno reprezentanco. Foto FIBA

V osmino finala napredujejo najboljše štiri reprezentance, ne glede na slovensko zasedbo na Poljskem napredovanje ne bi smelo biti pod vprašajem. Zaključni boji bodo do 14. septembra potekali v Rigi.