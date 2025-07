Ameriški košarkar okrepil novomeško Krko

Košarkarji Krke imajo novega soigralca. Pogodbo s klubom je podpisal 27-letni ameriški center Sukhmail Mathon, ki je doslej branil barve litovske Uthene, za katero je v povprečju dosegal 10,9 točke, 5,7 skoka in 2,2 podaje na tekmo.

Resda je v minuli sezoni odigral le 13 tekem, a vseeno so v Novem mestu optimistični glede prestopa: »Veseli nas, da se Mathon pridružuje naši ekipi. Verjamemo, da bo s svojimi izkušnjami in energijo pomembno prispeval k uresničevanju naših ciljev. V minulih sezonah je že igral v Evropi, zato smo prepričani, da se bo hitro prilagodil tudi na zahteve lige Aba,« je ob predstavitvi povedal direktor Jure Balažić.

208 centimetrov visoki Mathon je košarkarsko pot začel v ZDA. Sprva je bil kapetan ekipe na srednji šoli, med letoma 2017 in 2022 pa je uspešno igral in študiral na bostonski univerzi. Od leta 2022 nastopa v Evropi, poleg Litve pa se je preizkusil tudi na Nizozemskem in Češkem. Gre za četrto Krkino okrepitev pred novo sezono, pred njim so se ekipi pridružili še Jan Rebec, Lovro Urbiha, Lovro Buljević in Urban Oman.